محافظ البرك يدشن فعاليات المركز التوجيهي الرابع

يهدف إلى تعزيز الأمن الفكري وتنمية المواطنة الصالحة لدى أفراد المجتمع

دشّن محافظ البرك عبدالرحيم بن الحسين آل عبده الهلالي، يرافقه وكيل المحافظة عبدالله الحقباني فعاليات المركز التوجيهي الرابع بهيئة محافظة البرك للعام 1439 تحت عنوان (شبابنا فخرٌ لنا) بحضور مساعد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير الشيخ إبراهيم بن موسى الكناني، والشيخ إبراهيم الهلالي، القاضي بالمحكمة العامة بأبها، وعددٌ من مدراء الدوائر الحكومية بالمنطقة.

وتشرف على المخيم إدارة التوعية والتوجيه بالفرع وتنفّذه هيئة محافظة البرك، ويهدف إلى تعزيز الأمن الفكري وتنمية المواطنة الصالحة لدى أفراد المجتمع عموماً ولدى فئة الشباب خصوصاً.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة لرئيس هيئة محافظة البرك الشيخ أحمد بن الحسين الهلالي الذي رحب بالحضور في مستهل كلمته وأوضح أن من أبرز الجهود التي توليها الرئاسة بالغ الجهد تعزيز الأمن الفكري، حيث نظمت هذا المركز التوجيهي في ظل الدعم الذي تحظى به الرئاسة العامة، من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وبتوجيهات كريمة من أمير منطقة عسير بتنمية روح المواطنة الصالحة وتعزيز الأمن الفكري وبدعم مباشر من محافظ البرك، والذي يشجع على تنفيذ مثل هذه المناشط التوجيهية.

ثم توالت الفقرات حيث شاهد الحضور عرضاً مرئياً تعريفياً بالبرنامج وما يحتويه من مناشط، وألقى الشاعر مفرح بن عبدالله آل مشوه قصيدة نالت استحسان الجميع، عقبها تفضل راعي الحفل محافظ البرك بكلمة أثنى فيها على جهود ولاة الأمر في دعم مثل هذه المناشط التي تعزز من روح المواطنة الصالحة لدى الشباب وشكر القائمين على هذه الفعالية التي تهدف إلى تعزيز الأمن الفكري.

ثم ألقى مساعد مدير عام الفرع إبراهيم بن موسى الكناني كلمة بهذه المناسبة شكر الله فيها على نعمة الأمن والأمان وما تنعم به هذه البلاد من خيرات في ظل قيادة حكيمة راشدة، ونوّه بما تحظى به هيئات عسير من دعم وتوجيه مباشر من الرئيس العام الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند. ثم قدم شكره وامتنانه لمدير عام فرع منطقة عسير على حرصه واهتمامه ومتابعته الدقيقة لجميع مناشط الفرع وفعالياته.



وفي نهاية الحفل شرف محافظ البرك افتتاح المعارض المصاحبة للبرنامج التوجيهي والذي يستمر لمدة 4 أيام يتخلله عدد من البرامج التوعوية والثقافية.