ترقية "العياشي" إلى رتبة عقيد

صدرت الثقة الملكية الكريمة بترقية مدير شعبة الشؤون العسكرية بالإدارة العامة لدوريات الأمن بمنطقة جازان، علي بن أحمد بن يحيى عياشي، إلى رتبة عقيد.
صحيفة "سبق" تبارك للعقيد العياشي رتبته الجديدة، مع الأمنيات بالتوفيق له في خدمة دينه ومليكه ووطنه.
صدرت الثقة الملكية الكريمة بترقية مدير شعبة الشؤون العسكرية بالإدارة العامة لدوريات الأمن بمنطقة جازان، علي بن أحمد بن يحيى عياشي، إلى رتبة عقيد.
صحيفة "سبق" تبارك للعقيد العياشي رتبته الجديدة، مع الأمنيات بالتوفيق له في خدمة دينه ومليكه ووطنه.
صدرت الثقة الملكية الكريمة بترقية مدير شعبة الشؤون العسكرية بالإدارة العامة لدوريات الأمن بمنطقة جازان، علي بن أحمد بن يحيى عياشي، إلى رتبة عقيد.
صحيفة "سبق" تبارك للعقيد العياشي رتبته الجديدة، مع الأمنيات بالتوفيق له في خدمة دينه ومليكه ووطنه.
صدرت الثقة الملكية الكريمة بترقية مدير شعبة الشؤون العسكرية بالإدارة العامة لدوريات الأمن بمنطقة جازان، علي بن أحمد بن يحيى عياشي، إلى رتبة عقيد.
صحيفة "سبق" تبارك للعقيد العياشي رتبته الجديدة، مع الأمنيات بالتوفيق له في خدمة دينه ومليكه ووطنه.