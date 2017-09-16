أغلقت السلطات البريطانية، أمس الأحد، طريق "M62" السريع في الاتجاهين، لمدة 90 دقيقة، من أجل إنقاذ وإبعاد ماعز دخلت على الطريق، وتسببت في فوضى شديدة. وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة الساعة 8.30 مساء أمس الأحد، قرب قرية لوفتهاوس، بمقاطعة غرب يوركشير شمالي إنجلترا، عندما شاهد قائدو السيارات ماعزًا وهي تخترق حواجز طريق "M62" السريع، وتجري بين السيارات المسرعة؛ مما اضطر السائقين إلى التهدئة تارة والتوقف تارة أخرى، وحدثت فوضى شديدة على الطريق. وعلى الفور، قامت إدارة المرور بالمقاطعة بإغلاق الطريق في الاتجاهين، حتى يتم إبعاد الماعز. ويظهر شريط فيديو، كيف تجمّع ضباط شرطة غرب يوركشير وقائدو السيارات على الطريق من أجل القبض على الماعز، وإخراجها من الطريق، بينما كانت الماعز تجري وتناور بسرعة ومهارة، حتى أرهقت الجميع، فلم يتمكنوا من القبض عليها إلا بعد نصف ساعة. وبعد ساعة ونصف، فتحت السلطات الطريق؛ لكن المرور كان بطيئًا بسبب الزحام الشديد. وقد انتهز قائدو السيارات فرصة توقف المرور، وبدأوا في بث التغريدات والفيديوهات الطريفة عن مطاردة الماعز، يقول المغرد "بن فراي": "يجب أن أحادث زوجتي هاتفيًّا، سوف أتأخر، الماعز أغلقت طريق M62 السريع"، كما بث شريط فيديو للماعز؛ بينما يقول المغرد "أرليس رودريجز": "أنا متوقف بالسيارة على طريق M62، أما الماعز فهي التي تجري على الطريق".

شاهد.. ماعز تغلق طريقًا سريعًا لمدة 90 دقيقة في بريطانيا أيمن حسن سبق 2019-09-16 أغلقت السلطات البريطانية، أمس الأحد، طريق "M62" السريع في الاتجاهين، لمدة 90 دقيقة، من أجل إنقاذ وإبعاد ماعز دخلت على الطريق، وتسببت في فوضى شديدة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة الساعة 8.30 مساء أمس الأحد، قرب قرية لوفتهاوس، بمقاطعة غرب يوركشير شمالي إنجلترا، عندما شاهد قائدو السيارات ماعزًا وهي تخترق حواجز طريق "M62" السريع، وتجري بين السيارات المسرعة؛ مما اضطر السائقين إلى التهدئة تارة والتوقف تارة أخرى، وحدثت فوضى شديدة على الطريق.

وعلى الفور، قامت إدارة المرور بالمقاطعة بإغلاق الطريق في الاتجاهين، حتى يتم إبعاد الماعز.

ويظهر شريط فيديو، كيف تجمّع ضباط شرطة غرب يوركشير وقائدو السيارات على الطريق من أجل القبض على الماعز، وإخراجها من الطريق، بينما كانت الماعز تجري وتناور بسرعة ومهارة، حتى أرهقت الجميع، فلم يتمكنوا من القبض عليها إلا بعد نصف ساعة.

وبعد ساعة ونصف، فتحت السلطات الطريق؛ لكن المرور كان بطيئًا بسبب الزحام الشديد.

وقد انتهز قائدو السيارات فرصة توقف المرور، وبدأوا في بث التغريدات والفيديوهات الطريفة عن مطاردة الماعز، يقول المغرد "بن فراي": "يجب أن أحادث زوجتي هاتفيًّا، سوف أتأخر، الماعز أغلقت طريق M62 السريع"، كما بث شريط فيديو للماعز؛ بينما يقول المغرد "أرليس رودريجز": "أنا متوقف بالسيارة على طريق M62، أما الماعز فهي التي تجري على الطريق".

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441 10:22 AM

شاهد.. ماعز تغلق طريقًا سريعًا لمدة 90 دقيقة في بريطانيا مطاردات وتغريدات وفيديوهات عن الواقعة





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أغلقت السلطات البريطانية، أمس الأحد، طريق "M62" السريع في الاتجاهين، لمدة 90 دقيقة، من أجل إنقاذ وإبعاد ماعز دخلت على الطريق، وتسببت في فوضى شديدة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة الساعة 8.30 مساء أمس الأحد، قرب قرية لوفتهاوس، بمقاطعة غرب يوركشير شمالي إنجلترا، عندما شاهد قائدو السيارات ماعزًا وهي تخترق حواجز طريق "M62" السريع، وتجري بين السيارات المسرعة؛ مما اضطر السائقين إلى التهدئة تارة والتوقف تارة أخرى، وحدثت فوضى شديدة على الطريق.

وعلى الفور، قامت إدارة المرور بالمقاطعة بإغلاق الطريق في الاتجاهين، حتى يتم إبعاد الماعز.

ويظهر شريط فيديو، كيف تجمّع ضباط شرطة غرب يوركشير وقائدو السيارات على الطريق من أجل القبض على الماعز، وإخراجها من الطريق، بينما كانت الماعز تجري وتناور بسرعة ومهارة، حتى أرهقت الجميع، فلم يتمكنوا من القبض عليها إلا بعد نصف ساعة.

وبعد ساعة ونصف، فتحت السلطات الطريق؛ لكن المرور كان بطيئًا بسبب الزحام الشديد.

وقد انتهز قائدو السيارات فرصة توقف المرور، وبدأوا في بث التغريدات والفيديوهات الطريفة عن مطاردة الماعز، يقول المغرد "بن فراي": "يجب أن أحادث زوجتي هاتفيًّا، سوف أتأخر، الماعز أغلقت طريق M62 السريع"، كما بث شريط فيديو للماعز؛ بينما يقول المغرد "أرليس رودريجز": "أنا متوقف بالسيارة على طريق M62، أما الماعز فهي التي تجري على الطريق".