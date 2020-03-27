بـ969 حالة.. إيطاليا تحطم الرقم القياسي لوفيات كورونا خلال يوم

كشفت السلطات المختصة أن إيطاليا حطمت الرقم القياسي في عدد الوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية مسجلة 969 حالة وفاة ليصل عدد الوفيات إلى 9134.

وتعد إيطاليا واحدة من الدول الأوروبية التي تعاني بشدة بسبب فيروس كورونا؛ حيث تحولت لواحدة من أشد أماكن انتشار الوباء.