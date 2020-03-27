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بـ969 حالة.. إيطاليا تحطم الرقم القياسي لوفيات كورونا خلال يوم

كشفت السلطات المختصة أن إيطاليا حطمت الرقم القياسي في عدد الوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية مسجلة 969 حالة وفاة ليصل عدد الوفيات إلى 9134.

وتعد إيطاليا واحدة من الدول الأوروبية التي تعاني بشدة بسبب فيروس كورونا؛ حيث تحولت لواحدة من أشد أماكن انتشار الوباء.

فيروس كورونا الجديد إيطاليا

الرئيسية/ أخبار العالم

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بـ969 حالة.. إيطاليا تحطم الرقم القياسي لوفيات كورونا خلال يوم
سبق

كشفت السلطات المختصة أن إيطاليا حطمت الرقم القياسي في عدد الوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية مسجلة 969 حالة وفاة ليصل عدد الوفيات إلى 9134.

وتعد إيطاليا واحدة من الدول الأوروبية التي تعاني بشدة بسبب فيروس كورونا؛ حيث تحولت لواحدة من أشد أماكن انتشار الوباء.

27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
09:27 PM

بـ969 حالة.. إيطاليا تحطم الرقم القياسي لوفيات كورونا خلال يوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,647

كشفت السلطات المختصة أن إيطاليا حطمت الرقم القياسي في عدد الوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية مسجلة 969 حالة وفاة ليصل عدد الوفيات إلى 9134.

وتعد إيطاليا واحدة من الدول الأوروبية التي تعاني بشدة بسبب فيروس كورونا؛ حيث تحولت لواحدة من أشد أماكن انتشار الوباء.

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