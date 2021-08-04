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حرس الحدود يحبط تهريب 368 كجم حشيش بجازان ونجران

منع وصول أكثر من 17 طنًا من القات في منطقة جازان

‬ صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني بأن الدوريات البرية بمنطقة جازان تمكنت من إحباط محاولة تهريب 94 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و 17.812 كيلوجرامًا من مادة القات المخدر.

وقال "القريني": تم القبض على مهربيها وعددهم 55 متهمًا، منهم 30 مواطنًا، و13 من الجنسية اليمنية، و5 من الجنسية الأثيوبية، و5 من الجنسية الإريترية، ومتهمان من الجنسية الهندية.

وأضاف: تمكّنت الدوريات البرية بمنطقة نجران من إحباط محاولة تهريب 274 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، والقبض على مهربيها وعددهم سبعة متهمين جميعهم من الجنسية اليمنية.

وأردف "القريني": تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية.

وأكد أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حرس الحدود يحبط تهريب 368 كجم حشيش بجازان ونجران
سبق

‬ صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني بأن الدوريات البرية بمنطقة جازان تمكنت من إحباط محاولة تهريب 94 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و 17.812 كيلوجرامًا من مادة القات المخدر.

وقال "القريني": تم القبض على مهربيها وعددهم 55 متهمًا، منهم 30 مواطنًا، و13 من الجنسية اليمنية، و5 من الجنسية الأثيوبية، و5 من الجنسية الإريترية، ومتهمان من الجنسية الهندية.

وأضاف: تمكّنت الدوريات البرية بمنطقة نجران من إحباط محاولة تهريب 274 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، والقبض على مهربيها وعددهم سبعة متهمين جميعهم من الجنسية اليمنية.

وأردف "القريني": تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية.

وأكد أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
05:04 PM

حرس الحدود يحبط تهريب 368 كجم حشيش بجازان ونجران

منع وصول أكثر من 17 طنًا من القات في منطقة جازان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬ صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني بأن الدوريات البرية بمنطقة جازان تمكنت من إحباط محاولة تهريب 94 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و 17.812 كيلوجرامًا من مادة القات المخدر.

وقال "القريني": تم القبض على مهربيها وعددهم 55 متهمًا، منهم 30 مواطنًا، و13 من الجنسية اليمنية، و5 من الجنسية الأثيوبية، و5 من الجنسية الإريترية، ومتهمان من الجنسية الهندية.

وأضاف: تمكّنت الدوريات البرية بمنطقة نجران من إحباط محاولة تهريب 274 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، والقبض على مهربيها وعددهم سبعة متهمين جميعهم من الجنسية اليمنية.

وأردف "القريني": تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية.

وأكد أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات.

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