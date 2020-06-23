العثور على طفل تائه بـ"جابرية ينبع الصناعية" والشرطة دعت ذويه للتواصل معها

يتراوح عمره ما بين ثلاثة إلى أربعة أعوام.. وجهود مكثفة للوصول لأسرته

عثرت دوريات الأمن بينبع صباح اليوم على طفل يتراوح عمره ما بين ثلاثة إلى أربعة أعوام، تائهًا في حي الجابرية بمدينة ينبع الصناعية دون الوصول إلى ذويه، حتى الآن.

وعلمت "سبق" بأن دوريات الأمن بينبع الصناعية عثرت صباح اليوم أثناء أداء مهامها المعتادة على الطفل في حي الجابرية بمدينة ينبع الصناعية دون معرفة ذويه.

وسلمت دوريات الأمن الطفل لمركز شرطة ينبع الصناعية، والذي لا يزال موجودًا في المركز - حتى مثول هذا الخبر للنشر - دون الوصول إلى ذويه أو التعرف على أهله.

وبحسب المصادر أن الطفل وجد تائهًا في الحي وسط محاولات من أفراد دوريات الأمن للوصول إلى ذويه دون جدوى ما استدعى تسليمه لمركز الشرطة تمهيدًا للوصول إلى أسرته.

ودعت شرطة ينبع - ممثلة في مركز شرطة ينبع الصناعية - من لديه معرفة بذوي الطفل التواصل على الرقم الآتي 0143960668.