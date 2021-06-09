"بايدن" يلغي أوامر "ترامب" بحظر تطبيقي "تيك توك" و"وي تشات"

استبدلها بإطار عمل يستند إلى معايير وتحليل مشدد

‬أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن، ألغى، اليوم (الأربعاء)، أوامر تنفيذية كان أصدرها سلفه دونالد ترامب بشأن حظر تطبيقي الهاتف الجوال المملوكين للصين "تيك توك" و"وي تشات"؛ بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وأوضح البيت الأبيض في بيان أوردته "فرانس 24"، أنه بدلاً من حظر هذين التطبيقين اللذين يحظيان بشعبية، ستعمد إدارة "بايدن" إلى تنفيذ إطار عمل يستند إلى معايير وتحليل مشدد قائم على الأدلة لمعالجة المخاطر الصادرة عن تطبيقات الإنترنت الخاضعة لسيطرة جهات أجنبية.

وأضاف أن هناك مراجعة منفصلة للأمن القومي الأميركي بشأن "تيك توك" لا تزال جارية.

وكان "ترامب" قد ذكر أن التطبيقين المملوكين للصين يطرحان مخاطر أمنية، وحاول فرض بيع "تيك توك" إلى مستثمرين أميركيين.

وحاولت إدارة "ترامب" منع أي مستخدمين جدد من تحميل "تيك توك" و"وي تشات" على أجهزتهم، وحظر أي معاملات تقنية أخرى، ورفضت المحاكم هذه الأوامر التي لم تُطبق بالمرة.