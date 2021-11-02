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إعلان نتائج قبول دورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 51 بكلية الملك فهد الأمنية

معرفة مواعيد تسليم الوثائق والالتحاق بالدورة.. من خلال منصة "أبشر- توظيف"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 51 بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1443هـ.

وللراغبين في معرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق والالتحاق بالدورة، يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني عبر منصة "أبشر- توظيف" بوزارة الداخلية على الرابط: https://jobs.sa.

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إعلان نتائج قبول دورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 51 بكلية الملك فهد الأمنية
سبق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 51 بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1443هـ.

وللراغبين في معرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق والالتحاق بالدورة، يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني عبر منصة "أبشر- توظيف" بوزارة الداخلية على الرابط: https://jobs.sa.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
06:09 PM

إعلان نتائج قبول دورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 51 بكلية الملك فهد الأمنية

معرفة مواعيد تسليم الوثائق والالتحاق بالدورة.. من خلال منصة "أبشر- توظيف"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
4,351

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 51 بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1443هـ.

وللراغبين في معرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق والالتحاق بالدورة، يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني عبر منصة "أبشر- توظيف" بوزارة الداخلية على الرابط: https://jobs.sa.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,992
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,922
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,065
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,144

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