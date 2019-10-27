النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بلدي جدة" يناقش تواصل أعضاء الدوائر الانتخابية مع المواطنين

رفع طلبًا لأمانة المحافظة بإنشاء جسر مشاة بحي النزهة

ناقش المجلس البلدي بجدة آلية تطوير منظومة عمل المجلس، وتفعيل دوره للمشاركة في صناعة قرارات أمانة المحافظة تفعيلاً لصوت المواطن، وللارتقاء بالخدمات المقدمة له، وذلك عن طريق‫ تواصل أعضاء الدوائر الانتخابية مع المواطنين، وفرز أولويات مشاريع أمانة محافظة جدة، وعرضها على المجلس للاطلاع عليها، ودراستها من قِبل اللجان المختصة بالمجلس.

واطلع المجلس خلال الجلسة على العرض المقدم من لجنة صحة البيئة بخصوص استخدام المواد البلاستيكية في المنتجات الغذائية، وقرر مخاطبة الأمانة لتشديد وتفعيل الرقابة على المنتجات البلاستيكية في الاستخدامات الغذائية والاستهلاكية كافة بشكل عام حفاظًا على الصحة العامة؛ وذلك لخطرها على الإنسان والبيئة معًا.

كما قرر المجلس رفع طلب لأمانة جدة بإنشاء جسر مشاة بحي النزهة 1و2 لتحديد الموقع المناسب لتنفيذ جسر المشاة؛ إذ يعاني سكان الحي خطورةً في عبور أبنائهم من وإلى المدارس في الصباح والمساء؛ وهو ما يعرِّضهم لحوادث الدهس لا سمح الله؛ إذ تم تطوير نهاية شارع الملك فهد (الستين) شمالاً؛ وأصبح محورًا رئيسيًّا من 6 مسارات، وعرض أكثر من 60 مترًا؛ الأمر الذي أدى إلى خطورة عبور المشاة؛ وذلك بناءً على ما عرضه عضو المجلس كمال الحميدي.

بلدي جدة المجلس البلدي بجدة جدة أمانة جدة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"بلدي جدة" يناقش تواصل أعضاء الدوائر الانتخابية مع المواطنين
سبق

ناقش المجلس البلدي بجدة آلية تطوير منظومة عمل المجلس، وتفعيل دوره للمشاركة في صناعة قرارات أمانة المحافظة تفعيلاً لصوت المواطن، وللارتقاء بالخدمات المقدمة له، وذلك عن طريق‫ تواصل أعضاء الدوائر الانتخابية مع المواطنين، وفرز أولويات مشاريع أمانة محافظة جدة، وعرضها على المجلس للاطلاع عليها، ودراستها من قِبل اللجان المختصة بالمجلس.

واطلع المجلس خلال الجلسة على العرض المقدم من لجنة صحة البيئة بخصوص استخدام المواد البلاستيكية في المنتجات الغذائية، وقرر مخاطبة الأمانة لتشديد وتفعيل الرقابة على المنتجات البلاستيكية في الاستخدامات الغذائية والاستهلاكية كافة بشكل عام حفاظًا على الصحة العامة؛ وذلك لخطرها على الإنسان والبيئة معًا.

كما قرر المجلس رفع طلب لأمانة جدة بإنشاء جسر مشاة بحي النزهة 1و2 لتحديد الموقع المناسب لتنفيذ جسر المشاة؛ إذ يعاني سكان الحي خطورةً في عبور أبنائهم من وإلى المدارس في الصباح والمساء؛ وهو ما يعرِّضهم لحوادث الدهس لا سمح الله؛ إذ تم تطوير نهاية شارع الملك فهد (الستين) شمالاً؛ وأصبح محورًا رئيسيًّا من 6 مسارات، وعرض أكثر من 60 مترًا؛ الأمر الذي أدى إلى خطورة عبور المشاة؛ وذلك بناءً على ما عرضه عضو المجلس كمال الحميدي.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
01:15 AM

"بلدي جدة" يناقش تواصل أعضاء الدوائر الانتخابية مع المواطنين

رفع طلبًا لأمانة المحافظة بإنشاء جسر مشاة بحي النزهة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
38

ناقش المجلس البلدي بجدة آلية تطوير منظومة عمل المجلس، وتفعيل دوره للمشاركة في صناعة قرارات أمانة المحافظة تفعيلاً لصوت المواطن، وللارتقاء بالخدمات المقدمة له، وذلك عن طريق‫ تواصل أعضاء الدوائر الانتخابية مع المواطنين، وفرز أولويات مشاريع أمانة محافظة جدة، وعرضها على المجلس للاطلاع عليها، ودراستها من قِبل اللجان المختصة بالمجلس.

واطلع المجلس خلال الجلسة على العرض المقدم من لجنة صحة البيئة بخصوص استخدام المواد البلاستيكية في المنتجات الغذائية، وقرر مخاطبة الأمانة لتشديد وتفعيل الرقابة على المنتجات البلاستيكية في الاستخدامات الغذائية والاستهلاكية كافة بشكل عام حفاظًا على الصحة العامة؛ وذلك لخطرها على الإنسان والبيئة معًا.

كما قرر المجلس رفع طلب لأمانة جدة بإنشاء جسر مشاة بحي النزهة 1و2 لتحديد الموقع المناسب لتنفيذ جسر المشاة؛ إذ يعاني سكان الحي خطورةً في عبور أبنائهم من وإلى المدارس في الصباح والمساء؛ وهو ما يعرِّضهم لحوادث الدهس لا سمح الله؛ إذ تم تطوير نهاية شارع الملك فهد (الستين) شمالاً؛ وأصبح محورًا رئيسيًّا من 6 مسارات، وعرض أكثر من 60 مترًا؛ الأمر الذي أدى إلى خطورة عبور المشاة؛ وذلك بناءً على ما عرضه عضو المجلس كمال الحميدي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
10,592
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,634
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,105
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,244

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري
هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

عبدالرحمن القحطاني
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة