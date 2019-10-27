"بلدي جدة" يناقش تواصل أعضاء الدوائر الانتخابية مع المواطنين

رفع طلبًا لأمانة المحافظة بإنشاء جسر مشاة بحي النزهة

ناقش المجلس البلدي بجدة آلية تطوير منظومة عمل المجلس، وتفعيل دوره للمشاركة في صناعة قرارات أمانة المحافظة تفعيلاً لصوت المواطن، وللارتقاء بالخدمات المقدمة له، وذلك عن طريق‫ تواصل أعضاء الدوائر الانتخابية مع المواطنين، وفرز أولويات مشاريع أمانة محافظة جدة، وعرضها على المجلس للاطلاع عليها، ودراستها من قِبل اللجان المختصة بالمجلس.

واطلع المجلس خلال الجلسة على العرض المقدم من لجنة صحة البيئة بخصوص استخدام المواد البلاستيكية في المنتجات الغذائية، وقرر مخاطبة الأمانة لتشديد وتفعيل الرقابة على المنتجات البلاستيكية في الاستخدامات الغذائية والاستهلاكية كافة بشكل عام حفاظًا على الصحة العامة؛ وذلك لخطرها على الإنسان والبيئة معًا.

كما قرر المجلس رفع طلب لأمانة جدة بإنشاء جسر مشاة بحي النزهة 1و2 لتحديد الموقع المناسب لتنفيذ جسر المشاة؛ إذ يعاني سكان الحي خطورةً في عبور أبنائهم من وإلى المدارس في الصباح والمساء؛ وهو ما يعرِّضهم لحوادث الدهس لا سمح الله؛ إذ تم تطوير نهاية شارع الملك فهد (الستين) شمالاً؛ وأصبح محورًا رئيسيًّا من 6 مسارات، وعرض أكثر من 60 مترًا؛ الأمر الذي أدى إلى خطورة عبور المشاة؛ وذلك بناءً على ما عرضه عضو المجلس كمال الحميدي.