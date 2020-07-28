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الأهلي يتمسك بالحارس "المسيليم" حتى 2023

اتفقت إدارة النادي الأهلي، أمس الاثنين، مع حارس الفريق الأول لكرة القدم ياسر المسيليم ، على تجديد عقده حتى عام 2023، ليواصل اللاعب مسيرته مع فريقه ممددًا عقده للمرة الرابعة تواليًا.
وشهدت مسيرة المسيليم على محطات لافتة، مع المنتخب إذ بدأ رحلته برفقته 2007 في كأس أمم آسيا حينما حل الأخضر وصيفًا، وأيضًا أسهمت مشاركته في تصفيات 2018 المؤهلة إلى مونديال روسيا، ولعب إحدى مبارياته بعد بلوغ الصقور لنهائياته، كما حقق بطولات عدة مع الأهلي بينها الدوري السعودي، وكأس الملك، والسوبر، وكأس ولي العهد سابقًا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يتمسك بالحارس "المسيليم" حتى 2023
سبق

اتفقت إدارة النادي الأهلي، أمس الاثنين، مع حارس الفريق الأول لكرة القدم ياسر المسيليم ، على تجديد عقده حتى عام 2023، ليواصل اللاعب مسيرته مع فريقه ممددًا عقده للمرة الرابعة تواليًا.
وشهدت مسيرة المسيليم على محطات لافتة، مع المنتخب إذ بدأ رحلته برفقته 2007 في كأس أمم آسيا حينما حل الأخضر وصيفًا، وأيضًا أسهمت مشاركته في تصفيات 2018 المؤهلة إلى مونديال روسيا، ولعب إحدى مبارياته بعد بلوغ الصقور لنهائياته، كما حقق بطولات عدة مع الأهلي بينها الدوري السعودي، وكأس الملك، والسوبر، وكأس ولي العهد سابقًا.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
12:36 AM

الأهلي يتمسك بالحارس "المسيليم" حتى 2023

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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اتفقت إدارة النادي الأهلي، أمس الاثنين، مع حارس الفريق الأول لكرة القدم ياسر المسيليم ، على تجديد عقده حتى عام 2023، ليواصل اللاعب مسيرته مع فريقه ممددًا عقده للمرة الرابعة تواليًا.
وشهدت مسيرة المسيليم على محطات لافتة، مع المنتخب إذ بدأ رحلته برفقته 2007 في كأس أمم آسيا حينما حل الأخضر وصيفًا، وأيضًا أسهمت مشاركته في تصفيات 2018 المؤهلة إلى مونديال روسيا، ولعب إحدى مبارياته بعد بلوغ الصقور لنهائياته، كما حقق بطولات عدة مع الأهلي بينها الدوري السعودي، وكأس الملك، والسوبر، وكأس ولي العهد سابقًا.

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