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"الصحة" : تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 4934

مدير جامعة الباحة يطلق مبادرة لتقديم الاستشارات الطبية والعلمية

في إطار المشاركة الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا

أطلق مديرجامعة الباحة، الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، مبادرة "استشارات"، لتقديم الاستشارات الطبية والعلمية في عدد من التخصصات، بمشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين بالجامعة.

يأتي ذلك، لتقديم الخدمة الاستشارية لكل من يحتاجها سواءً من منسوبي الجامعة أو المواطنين والمقيمين على أرض الوطن الغالية، من خلال زيارة بوابة الجامعة الإلكترونية.

وقال إن هذه المبادرة تأتي إيمانًا من جامعة الباحة، بالدور الوطني والاجتماعي الملقى على عاتق منسوبيها، وفي إطار إسهام الجامعة في خدمة المجتمع والمشاركة الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩).

وأضاف مدير جامعة الباحة، أن المبادرة تهدف إلى تقديم استشارات طبية متخصصة للمرضى في مجالات طبية متنوعة عن طريق قنوات التواصل الإلكترونية عبر بوابة الجامعة، للإسهام في تحقيق الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

من جهته، قال عميد كلية الطب، الدكتور علي بن هندي الغامدي، إن المبادرة يشارك بها أكثر من 30 استشاريًا، وتهدف إلى فتح قنوات يتواصل فيها المرضى مع الأطباء الاستشاريين في تخصصات متعددة للإجابة على استفساراتهم، ويتناوب في ذلك أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب.

ولفت الدكتور "الغامدي" إلى أن هذه الخدمة تكاملية عبر موقع جامعة الباحة الإلكتروني، ويمكن التواصل مع وزارة الصحة على الرقم الهاتفي 937 في حالة وجود أي طارئ طبي.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير جامعة الباحة يطلق مبادرة لتقديم الاستشارات الطبية والعلمية
سبق

أطلق مديرجامعة الباحة، الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، مبادرة "استشارات"، لتقديم الاستشارات الطبية والعلمية في عدد من التخصصات، بمشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين بالجامعة.

يأتي ذلك، لتقديم الخدمة الاستشارية لكل من يحتاجها سواءً من منسوبي الجامعة أو المواطنين والمقيمين على أرض الوطن الغالية، من خلال زيارة بوابة الجامعة الإلكترونية.

وقال إن هذه المبادرة تأتي إيمانًا من جامعة الباحة، بالدور الوطني والاجتماعي الملقى على عاتق منسوبيها، وفي إطار إسهام الجامعة في خدمة المجتمع والمشاركة الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩).

وأضاف مدير جامعة الباحة، أن المبادرة تهدف إلى تقديم استشارات طبية متخصصة للمرضى في مجالات طبية متنوعة عن طريق قنوات التواصل الإلكترونية عبر بوابة الجامعة، للإسهام في تحقيق الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

من جهته، قال عميد كلية الطب، الدكتور علي بن هندي الغامدي، إن المبادرة يشارك بها أكثر من 30 استشاريًا، وتهدف إلى فتح قنوات يتواصل فيها المرضى مع الأطباء الاستشاريين في تخصصات متعددة للإجابة على استفساراتهم، ويتناوب في ذلك أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب.

ولفت الدكتور "الغامدي" إلى أن هذه الخدمة تكاملية عبر موقع جامعة الباحة الإلكتروني، ويمكن التواصل مع وزارة الصحة على الرقم الهاتفي 937 في حالة وجود أي طارئ طبي.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
05:15 PM

مدير جامعة الباحة يطلق مبادرة لتقديم الاستشارات الطبية والعلمية

في إطار المشاركة الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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أطلق مديرجامعة الباحة، الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، مبادرة "استشارات"، لتقديم الاستشارات الطبية والعلمية في عدد من التخصصات، بمشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين بالجامعة.

يأتي ذلك، لتقديم الخدمة الاستشارية لكل من يحتاجها سواءً من منسوبي الجامعة أو المواطنين والمقيمين على أرض الوطن الغالية، من خلال زيارة بوابة الجامعة الإلكترونية.

وقال إن هذه المبادرة تأتي إيمانًا من جامعة الباحة، بالدور الوطني والاجتماعي الملقى على عاتق منسوبيها، وفي إطار إسهام الجامعة في خدمة المجتمع والمشاركة الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩).

وأضاف مدير جامعة الباحة، أن المبادرة تهدف إلى تقديم استشارات طبية متخصصة للمرضى في مجالات طبية متنوعة عن طريق قنوات التواصل الإلكترونية عبر بوابة الجامعة، للإسهام في تحقيق الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

من جهته، قال عميد كلية الطب، الدكتور علي بن هندي الغامدي، إن المبادرة يشارك بها أكثر من 30 استشاريًا، وتهدف إلى فتح قنوات يتواصل فيها المرضى مع الأطباء الاستشاريين في تخصصات متعددة للإجابة على استفساراتهم، ويتناوب في ذلك أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب.

ولفت الدكتور "الغامدي" إلى أن هذه الخدمة تكاملية عبر موقع جامعة الباحة الإلكتروني، ويمكن التواصل مع وزارة الصحة على الرقم الهاتفي 937 في حالة وجود أي طارئ طبي.

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