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"الصحة" تعلن تسجيل 2779 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 232259

"الصحة" تعلن تسجيل 2779 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 232259

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 12 يوليو 2020، تسجيل 2779 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 232259 حالة .
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1742 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 167138 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2223 حالة وفاة.
وقالت الوزارة: الحالات النشطة بلغت 62898، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 2245

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"الصحة" تعلن تسجيل 2779 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 232259
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 12 يوليو 2020، تسجيل 2779 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 232259 حالة .
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1742 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 167138 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2223 حالة وفاة.
وقالت الوزارة: الحالات النشطة بلغت 62898، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 2245

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
03:49 PM
اخر تعديل
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
05:21 PM

"الصحة" تعلن تسجيل 2779 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 232259

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
16
56,989

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 12 يوليو 2020، تسجيل 2779 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 232259 حالة .
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1742 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 167138 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2223 حالة وفاة.
وقالت الوزارة: الحالات النشطة بلغت 62898، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 2245

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