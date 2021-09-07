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وزير الرياضة "الفيصل": "ألف مبروك يا صقور .. فوز مهم ومستوى مشرف بحمدالله"

بعد تجاوز عقبة عمان نحو مونديال 2022 والتمسك بالصدارة

قدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ، وزير الرياضة ، التهنئة للاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ، بعد الفوز المستحق والثمين على شقيقهم العماني بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة العمانية مسقط ، ضمن إطار الدور النهائي (الجولة الثانية) من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال "الفيصل" من خلال تغريدة له، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألف مبروك يا صقور، فوز مهم ومستوى مشرف بحمدالله".

وكان الأخضر السعودي قد كسب نظيره العماني بهدف وحيد أحرزه صالح الشهري ، أبقى الأخضر في صدارة المجموعة الثانية إلى جانب أستراليا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزير الرياضة "الفيصل": "ألف مبروك يا صقور .. فوز مهم ومستوى مشرف بحمدالله"
سبق

قدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ، وزير الرياضة ، التهنئة للاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ، بعد الفوز المستحق والثمين على شقيقهم العماني بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة العمانية مسقط ، ضمن إطار الدور النهائي (الجولة الثانية) من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال "الفيصل" من خلال تغريدة له، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألف مبروك يا صقور، فوز مهم ومستوى مشرف بحمدالله".

وكان الأخضر السعودي قد كسب نظيره العماني بهدف وحيد أحرزه صالح الشهري ، أبقى الأخضر في صدارة المجموعة الثانية إلى جانب أستراليا.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
10:12 PM

وزير الرياضة "الفيصل": "ألف مبروك يا صقور .. فوز مهم ومستوى مشرف بحمدالله"

بعد تجاوز عقبة عمان نحو مونديال 2022 والتمسك بالصدارة

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أحمد سرور - الرياض
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قدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ، وزير الرياضة ، التهنئة للاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ، بعد الفوز المستحق والثمين على شقيقهم العماني بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة العمانية مسقط ، ضمن إطار الدور النهائي (الجولة الثانية) من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال "الفيصل" من خلال تغريدة له، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألف مبروك يا صقور، فوز مهم ومستوى مشرف بحمدالله".

وكان الأخضر السعودي قد كسب نظيره العماني بهدف وحيد أحرزه صالح الشهري ، أبقى الأخضر في صدارة المجموعة الثانية إلى جانب أستراليا.

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