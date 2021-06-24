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الكبسة السعودية .. من المحلية إلى العالمية 4 فوائد وضرران

انتشرت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وما وراء البحار

اقترن اسم طبق الأرز مع اللحم أو الدجاج الشهير "الكبسة"، بالسعودية؛ حيث تعد الوجبة الأشهر والأكثر تفضيلاً لدى سكان المملكة من مواطنين ومقيمين.

شهرتها خارج السعودية

شهرة الكبسة تجاوزت السعودية لتزحف بعيداً عن حدودها، حيث أصبحت المطاعم التي تقدم هذا الطبق منتشرة في شتى أنحاء العالم، من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى إلى ما وراء البحار، حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وتتنوّع أطباق الأرز واللحم في السعودية وتتعدّد مسمياتها، فهناك: المديني والسليق والزربيان والكابلي والبخاري والمندي والمدفون وغيرها من المسميات التي تطلق على نوع الطبق، حسب طريقة تحضيره.

الكبسة السعودية تميّزت عن بقية الأطباق لسهولة طبخها كوجبة شبه يومية للأسر، وغالباً ما تكون أيضا طبق الشباب المفضل في الرحلات، إضافة إلى المغتربين السعوديين.

مكوناتها وفوائد

تتكوّن الكبسة من الأرز واللحم أو الدجاج، إضافة إلى بهارات متنوعة من القرفة والقرنفل والليمون الجاف والهيل وورق الغار والفلفل الأسود، وهناك مَن يضيف الجزر والفلفل الرومي.

وتواجه الكبسة اتهامات وسط دفاع مستمر عنها لدى محبيها، وتتميّز الكبسة بأربع فوائد، إذ تسهم في تنظيم إنزيمات الجسم، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة بمكوناتها التي تقوى الجهاز المناعي.

ويزيد تناول الكبسة من نشاط الجسم، بسبب التوابل، كما أنها تؤخر ظهور الشيخوخة وعلامات تقدم العمر.

أضرار

أما أضرار الكبسة فهي حسب الخبراء، تحدث عند الإفراط في تناولها، حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، كما تتسبّب كثرة التوابل في ارتفاع ضغط الدم.

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الكبسة السعودية .. من المحلية إلى العالمية 4 فوائد وضرران
سبق

اقترن اسم طبق الأرز مع اللحم أو الدجاج الشهير "الكبسة"، بالسعودية؛ حيث تعد الوجبة الأشهر والأكثر تفضيلاً لدى سكان المملكة من مواطنين ومقيمين.

شهرتها خارج السعودية

شهرة الكبسة تجاوزت السعودية لتزحف بعيداً عن حدودها، حيث أصبحت المطاعم التي تقدم هذا الطبق منتشرة في شتى أنحاء العالم، من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى إلى ما وراء البحار، حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وتتنوّع أطباق الأرز واللحم في السعودية وتتعدّد مسمياتها، فهناك: المديني والسليق والزربيان والكابلي والبخاري والمندي والمدفون وغيرها من المسميات التي تطلق على نوع الطبق، حسب طريقة تحضيره.

الكبسة السعودية تميّزت عن بقية الأطباق لسهولة طبخها كوجبة شبه يومية للأسر، وغالباً ما تكون أيضا طبق الشباب المفضل في الرحلات، إضافة إلى المغتربين السعوديين.

مكوناتها وفوائد

تتكوّن الكبسة من الأرز واللحم أو الدجاج، إضافة إلى بهارات متنوعة من القرفة والقرنفل والليمون الجاف والهيل وورق الغار والفلفل الأسود، وهناك مَن يضيف الجزر والفلفل الرومي.

وتواجه الكبسة اتهامات وسط دفاع مستمر عنها لدى محبيها، وتتميّز الكبسة بأربع فوائد، إذ تسهم في تنظيم إنزيمات الجسم، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة بمكوناتها التي تقوى الجهاز المناعي.

ويزيد تناول الكبسة من نشاط الجسم، بسبب التوابل، كما أنها تؤخر ظهور الشيخوخة وعلامات تقدم العمر.

أضرار

أما أضرار الكبسة فهي حسب الخبراء، تحدث عند الإفراط في تناولها، حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، كما تتسبّب كثرة التوابل في ارتفاع ضغط الدم.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
11:39 AM

الكبسة السعودية .. من المحلية إلى العالمية 4 فوائد وضرران

انتشرت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وما وراء البحار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,546

اقترن اسم طبق الأرز مع اللحم أو الدجاج الشهير "الكبسة"، بالسعودية؛ حيث تعد الوجبة الأشهر والأكثر تفضيلاً لدى سكان المملكة من مواطنين ومقيمين.

شهرتها خارج السعودية

شهرة الكبسة تجاوزت السعودية لتزحف بعيداً عن حدودها، حيث أصبحت المطاعم التي تقدم هذا الطبق منتشرة في شتى أنحاء العالم، من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى إلى ما وراء البحار، حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وتتنوّع أطباق الأرز واللحم في السعودية وتتعدّد مسمياتها، فهناك: المديني والسليق والزربيان والكابلي والبخاري والمندي والمدفون وغيرها من المسميات التي تطلق على نوع الطبق، حسب طريقة تحضيره.

الكبسة السعودية تميّزت عن بقية الأطباق لسهولة طبخها كوجبة شبه يومية للأسر، وغالباً ما تكون أيضا طبق الشباب المفضل في الرحلات، إضافة إلى المغتربين السعوديين.

مكوناتها وفوائد

تتكوّن الكبسة من الأرز واللحم أو الدجاج، إضافة إلى بهارات متنوعة من القرفة والقرنفل والليمون الجاف والهيل وورق الغار والفلفل الأسود، وهناك مَن يضيف الجزر والفلفل الرومي.

وتواجه الكبسة اتهامات وسط دفاع مستمر عنها لدى محبيها، وتتميّز الكبسة بأربع فوائد، إذ تسهم في تنظيم إنزيمات الجسم، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة بمكوناتها التي تقوى الجهاز المناعي.

ويزيد تناول الكبسة من نشاط الجسم، بسبب التوابل، كما أنها تؤخر ظهور الشيخوخة وعلامات تقدم العمر.

أضرار

أما أضرار الكبسة فهي حسب الخبراء، تحدث عند الإفراط في تناولها، حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، كما تتسبّب كثرة التوابل في ارتفاع ضغط الدم.

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