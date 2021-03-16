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"سبق" تكشف حقيقة إغلاق سوق بجازان بعد رصد حركات مريبة من وافد

اللجنة المعنية قررت إغلاق جميع المجمعات التجارية بجميع مناطق السعودية

كشفت "سبق" حقيقة الرسالة المتداوَلة حول إغلاق أحد أسواق جازان احترازيًّا؛ وذلك بعد رصد حركات مريبة مثيرة للشك من قِبل وافد، وتقديم بلاغ بذلك.

وفي التفاصيل، أوضحت المصادر أن فِرقًا من الصحة والجهات الأمنية حضرت للموقع أمس، وتم اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، المتمثلة في إغلاق السوق.

وعلمت "سبق" أن اللجنة المعنية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد خلصت اليوم إلى إغلاق جميع المجمعات التجارية والمولات بجميع مناطق ومحافظات السعودية، وإيقاف جميع الأنشطة داخلها، بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال داخلها، باستثناء محال السوبر ماركت والصيدليات داخلها إن وُجدت.

جازان إغلاق المجمعات التجارية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سبق" تكشف حقيقة إغلاق سوق بجازان بعد رصد حركات مريبة من وافد
سبق

كشفت "سبق" حقيقة الرسالة المتداوَلة حول إغلاق أحد أسواق جازان احترازيًّا؛ وذلك بعد رصد حركات مريبة مثيرة للشك من قِبل وافد، وتقديم بلاغ بذلك.

وفي التفاصيل، أوضحت المصادر أن فِرقًا من الصحة والجهات الأمنية حضرت للموقع أمس، وتم اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، المتمثلة في إغلاق السوق.

وعلمت "سبق" أن اللجنة المعنية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد خلصت اليوم إلى إغلاق جميع المجمعات التجارية والمولات بجميع مناطق ومحافظات السعودية، وإيقاف جميع الأنشطة داخلها، بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال داخلها، باستثناء محال السوبر ماركت والصيدليات داخلها إن وُجدت.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
11:16 PM

"سبق" تكشف حقيقة إغلاق سوق بجازان بعد رصد حركات مريبة من وافد

اللجنة المعنية قررت إغلاق جميع المجمعات التجارية بجميع مناطق السعودية

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قاسم الخبراني - جازان
6
12,010

كشفت "سبق" حقيقة الرسالة المتداوَلة حول إغلاق أحد أسواق جازان احترازيًّا؛ وذلك بعد رصد حركات مريبة مثيرة للشك من قِبل وافد، وتقديم بلاغ بذلك.

وفي التفاصيل، أوضحت المصادر أن فِرقًا من الصحة والجهات الأمنية حضرت للموقع أمس، وتم اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، المتمثلة في إغلاق السوق.

وعلمت "سبق" أن اللجنة المعنية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد خلصت اليوم إلى إغلاق جميع المجمعات التجارية والمولات بجميع مناطق ومحافظات السعودية، وإيقاف جميع الأنشطة داخلها، بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال داخلها، باستثناء محال السوبر ماركت والصيدليات داخلها إن وُجدت.

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