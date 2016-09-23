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بالفيديو.. الملك سلمان يجسد مدى الرؤية واستشراف المستقبل

في خطاب نادر سُجل قبل 40 عامًا

أعاد الحساب الرسمي لهيئة الإذاعة والتلفزيون على @SBAgovSA تويتر نشر خطاب نادر سجل قبل 40 عامًا، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله عندما كان أميرًا للرياض يبين مدى الرؤية واستشراف المستقبل.

جاء ذلك لدى رعايته حفظه الله حفل افتتاح مشروع مياه الوشم الكبير في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز رحمه الله عام 1402هـ، حيث قال الملك سلمان حينها: "نرى التعليم بكل أنواعه وتخصصاته والزراعة والتنمية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والطرق والخدمات الهاتفية والصحية وجميع المرافق العامة التي تخدم المواطن تُبنى يومًا بعد يوم".

واستمر الملك سلمان أميراً لمنطقة الرياض لأكثر من 5 عقود، أشرف خلالها على عملية تحول المنطقة من بلدة متوسطة الحجم يسكنها نحو 200 ألف نسمة إلى إحدى أسرع العواصم نمواً في العالم العربي اليوم. ولم تخلُ فترة النمو هذه من التحديات الصعبة التي ترافق مسيرة التنمية، لكنه أثبت قدرة عالية على المبادرة وتحقيق الإنجازات.

وباتت الرياض اليوم إحدى أغنى المدن في المنطقة ومركزاً إقليمياً للسفر والتجارة. وشهدت الرياض خلال توليه الإمارة إنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل الطرق السريعة والحديثة والمدارس والمستشفيات والجامعات، إلى جانب المتاحف والملاعب الرياضية ومدن الترفيه وغيرها.

كما تضم العاصمة الرياض عدداً من المعالم المعمارية البارزة، وهي تمتد على مساحة عمرانية تجعلها إحدى أكبر مدن العالم مساحة، وعلى مدار أكثر من نصف قرن قضاها الملك سلمان حفظه الله أميراً للرياض، نقل خلالها العاصمة من مدينة صغيرة إلى واحدة من أسرع مدن العالم نمواً وتطوراً وحداثة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. الملك سلمان يجسد مدى الرؤية واستشراف المستقبل
سبق

أعاد الحساب الرسمي لهيئة الإذاعة والتلفزيون على @SBAgovSA تويتر نشر خطاب نادر سجل قبل 40 عامًا، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله عندما كان أميرًا للرياض يبين مدى الرؤية واستشراف المستقبل.

جاء ذلك لدى رعايته حفظه الله حفل افتتاح مشروع مياه الوشم الكبير في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز رحمه الله عام 1402هـ، حيث قال الملك سلمان حينها: "نرى التعليم بكل أنواعه وتخصصاته والزراعة والتنمية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والطرق والخدمات الهاتفية والصحية وجميع المرافق العامة التي تخدم المواطن تُبنى يومًا بعد يوم".

واستمر الملك سلمان أميراً لمنطقة الرياض لأكثر من 5 عقود، أشرف خلالها على عملية تحول المنطقة من بلدة متوسطة الحجم يسكنها نحو 200 ألف نسمة إلى إحدى أسرع العواصم نمواً في العالم العربي اليوم. ولم تخلُ فترة النمو هذه من التحديات الصعبة التي ترافق مسيرة التنمية، لكنه أثبت قدرة عالية على المبادرة وتحقيق الإنجازات.

وباتت الرياض اليوم إحدى أغنى المدن في المنطقة ومركزاً إقليمياً للسفر والتجارة. وشهدت الرياض خلال توليه الإمارة إنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل الطرق السريعة والحديثة والمدارس والمستشفيات والجامعات، إلى جانب المتاحف والملاعب الرياضية ومدن الترفيه وغيرها.

كما تضم العاصمة الرياض عدداً من المعالم المعمارية البارزة، وهي تمتد على مساحة عمرانية تجعلها إحدى أكبر مدن العالم مساحة، وعلى مدار أكثر من نصف قرن قضاها الملك سلمان حفظه الله أميراً للرياض، نقل خلالها العاصمة من مدينة صغيرة إلى واحدة من أسرع مدن العالم نمواً وتطوراً وحداثة.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
02:40 PM

بالفيديو.. الملك سلمان يجسد مدى الرؤية واستشراف المستقبل

في خطاب نادر سُجل قبل 40 عامًا

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
1,329

أعاد الحساب الرسمي لهيئة الإذاعة والتلفزيون على @SBAgovSA تويتر نشر خطاب نادر سجل قبل 40 عامًا، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله عندما كان أميرًا للرياض يبين مدى الرؤية واستشراف المستقبل.

جاء ذلك لدى رعايته حفظه الله حفل افتتاح مشروع مياه الوشم الكبير في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز رحمه الله عام 1402هـ، حيث قال الملك سلمان حينها: "نرى التعليم بكل أنواعه وتخصصاته والزراعة والتنمية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والطرق والخدمات الهاتفية والصحية وجميع المرافق العامة التي تخدم المواطن تُبنى يومًا بعد يوم".

واستمر الملك سلمان أميراً لمنطقة الرياض لأكثر من 5 عقود، أشرف خلالها على عملية تحول المنطقة من بلدة متوسطة الحجم يسكنها نحو 200 ألف نسمة إلى إحدى أسرع العواصم نمواً في العالم العربي اليوم. ولم تخلُ فترة النمو هذه من التحديات الصعبة التي ترافق مسيرة التنمية، لكنه أثبت قدرة عالية على المبادرة وتحقيق الإنجازات.

وباتت الرياض اليوم إحدى أغنى المدن في المنطقة ومركزاً إقليمياً للسفر والتجارة. وشهدت الرياض خلال توليه الإمارة إنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل الطرق السريعة والحديثة والمدارس والمستشفيات والجامعات، إلى جانب المتاحف والملاعب الرياضية ومدن الترفيه وغيرها.

كما تضم العاصمة الرياض عدداً من المعالم المعمارية البارزة، وهي تمتد على مساحة عمرانية تجعلها إحدى أكبر مدن العالم مساحة، وعلى مدار أكثر من نصف قرن قضاها الملك سلمان حفظه الله أميراً للرياض، نقل خلالها العاصمة من مدينة صغيرة إلى واحدة من أسرع مدن العالم نمواً وتطوراً وحداثة.

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