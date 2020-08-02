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"العتيبي" مفقود منذ 40 يومًا .. ذووه يرصدون مبلغًا ماليًا لمَن يعثر عليه

اختفى عقب مغادرته منزل أحد إخوته بمحافظة رماح متوجهًا لمدينة الرياض

يبحث ذوو المواطن مزيد بن قاعد العتيبي عمره 48 عامًا عنه وذلك بعد تغيبه منذ 40 يومًا.

وقال شقيق المفقود لـ "سبق": تغيب مزيد منذ تاريخ 2 / 11 / 1441هـ ، أثناء مغادرته منزل أحد إخوته بمحافظة رماح متوجهًا لمدينة الرياض مع سيارة أجرة وتم تسجيل بلاغ لدى الجهات الأمنية والفرق التطوعية عن تغيبه، واستنفرنا جهدنا في البحث عنه ولم يتم العثور عليه حتى الآن.

وأضاف: رصدنا مبلغًا ماليًا لمن يعثر عليه أو يدلي بمعلومات عن وجوده، مشيرًا إلى أن أخاه لا يحمل هاتفًا جوالاً ولا يقود السيارة.

وناشد عبر "سبق" بتكثيف البحث عنه، داعيًا من يعثر عليه أو يعرف أي معلومة عنه بالمبادرة بالتواصل مع ذويه على الأرقام التالية:

0530440445

0504310003

0557504413

مفقود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العتيبي" مفقود منذ 40 يومًا .. ذووه يرصدون مبلغًا ماليًا لمَن يعثر عليه
سبق

يبحث ذوو المواطن مزيد بن قاعد العتيبي عمره 48 عامًا عنه وذلك بعد تغيبه منذ 40 يومًا.

وقال شقيق المفقود لـ "سبق": تغيب مزيد منذ تاريخ 2 / 11 / 1441هـ ، أثناء مغادرته منزل أحد إخوته بمحافظة رماح متوجهًا لمدينة الرياض مع سيارة أجرة وتم تسجيل بلاغ لدى الجهات الأمنية والفرق التطوعية عن تغيبه، واستنفرنا جهدنا في البحث عنه ولم يتم العثور عليه حتى الآن.

وأضاف: رصدنا مبلغًا ماليًا لمن يعثر عليه أو يدلي بمعلومات عن وجوده، مشيرًا إلى أن أخاه لا يحمل هاتفًا جوالاً ولا يقود السيارة.

وناشد عبر "سبق" بتكثيف البحث عنه، داعيًا من يعثر عليه أو يعرف أي معلومة عنه بالمبادرة بالتواصل مع ذويه على الأرقام التالية:

0530440445

0504310003

0557504413

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
08:55 PM
اخر تعديل
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
10:18 PM

"العتيبي" مفقود منذ 40 يومًا .. ذووه يرصدون مبلغًا ماليًا لمَن يعثر عليه

اختفى عقب مغادرته منزل أحد إخوته بمحافظة رماح متوجهًا لمدينة الرياض

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
2
4,689

يبحث ذوو المواطن مزيد بن قاعد العتيبي عمره 48 عامًا عنه وذلك بعد تغيبه منذ 40 يومًا.

وقال شقيق المفقود لـ "سبق": تغيب مزيد منذ تاريخ 2 / 11 / 1441هـ ، أثناء مغادرته منزل أحد إخوته بمحافظة رماح متوجهًا لمدينة الرياض مع سيارة أجرة وتم تسجيل بلاغ لدى الجهات الأمنية والفرق التطوعية عن تغيبه، واستنفرنا جهدنا في البحث عنه ولم يتم العثور عليه حتى الآن.

وأضاف: رصدنا مبلغًا ماليًا لمن يعثر عليه أو يدلي بمعلومات عن وجوده، مشيرًا إلى أن أخاه لا يحمل هاتفًا جوالاً ولا يقود السيارة.

وناشد عبر "سبق" بتكثيف البحث عنه، داعيًا من يعثر عليه أو يعرف أي معلومة عنه بالمبادرة بالتواصل مع ذويه على الأرقام التالية:

0530440445

0504310003

0557504413

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