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ارتفاع عدد المصابين بكورونا في ألمانيا إلى 847 إصابة

أغلب الحالات التي تم تسجيلها موجودة في ولاية شمال الراين

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ألمانيا، إلى 847 حالة.

وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني، اليوم، أن هذا العدد يزيد على ما تم رصده يوم أمس بإجمالي 50 حالة، مشيرًا إلى أن أغلب الحالات التي تم تسجيلها في ألمانيا موجودة في ولاية شمال الراين-فيستفاليا، بواقع 392 حالة، تليها ولاية بادن-فورتمبرج، 182 حالة، ثم بافاريا بإجمالي 148 حالة.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع عدد المصابين بكورونا في ألمانيا إلى 847 إصابة
سبق

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ألمانيا، إلى 847 حالة.

وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني، اليوم، أن هذا العدد يزيد على ما تم رصده يوم أمس بإجمالي 50 حالة، مشيرًا إلى أن أغلب الحالات التي تم تسجيلها في ألمانيا موجودة في ولاية شمال الراين-فيستفاليا، بواقع 392 حالة، تليها ولاية بادن-فورتمبرج، 182 حالة، ثم بافاريا بإجمالي 148 حالة.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
02:16 PM

ارتفاع عدد المصابين بكورونا في ألمانيا إلى 847 إصابة

أغلب الحالات التي تم تسجيلها موجودة في ولاية شمال الراين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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390

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ألمانيا، إلى 847 حالة.

وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني، اليوم، أن هذا العدد يزيد على ما تم رصده يوم أمس بإجمالي 50 حالة، مشيرًا إلى أن أغلب الحالات التي تم تسجيلها في ألمانيا موجودة في ولاية شمال الراين-فيستفاليا، بواقع 392 حالة، تليها ولاية بادن-فورتمبرج، 182 حالة، ثم بافاريا بإجمالي 148 حالة.

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