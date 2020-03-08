وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني، اليوم، أن هذا العدد يزيد على ما تم رصده يوم أمس بإجمالي 50 حالة، مشيرًا إلى أن أغلب الحالات التي تم تسجيلها في ألمانيا موجودة في ولاية شمال الراين-فيستفاليا، بواقع 392 حالة، تليها ولاية بادن-فورتمبرج، 182 حالة، ثم بافاريا بإجمالي 148 حالة.

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ألمانيا، إلى 847 حالة.

ارتفاع عدد المصابين بكورونا في ألمانيا إلى 847 إصابة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-08 ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ألمانيا، إلى 847 حالة. وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني، اليوم، أن هذا العدد يزيد على ما تم رصده يوم أمس بإجمالي 50 حالة، مشيرًا إلى أن أغلب الحالات التي تم تسجيلها في ألمانيا موجودة في ولاية شمال الراين-فيستفاليا، بواقع 392 حالة، تليها ولاية بادن-فورتمبرج، 182 حالة، ثم بافاريا بإجمالي 148 حالة.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 02:16 PM

ارتفاع عدد المصابين بكورونا في ألمانيا إلى 847 إصابة أغلب الحالات التي تم تسجيلها موجودة في ولاية شمال الراين





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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ألمانيا، إلى 847 حالة.

وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني، اليوم، أن هذا العدد يزيد على ما تم رصده يوم أمس بإجمالي 50 حالة، مشيرًا إلى أن أغلب الحالات التي تم تسجيلها في ألمانيا موجودة في ولاية شمال الراين-فيستفاليا، بواقع 392 حالة، تليها ولاية بادن-فورتمبرج، 182 حالة، ثم بافاريا بإجمالي 148 حالة.