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باكستان: إصابات كورونا ترتفع إلى 57701 حالة

وفاة 1187 شخصًا وتماثل 18314 آخرين للشفاء

أكدت وزارة الصحة الباكستانية، اليوم، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 57701 حالة، توفت منها 1187 حالة، وتماثلت 18314 حالة للشفاء.

وذكر المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أن من إجمالي المصابين بالفيروس في باكستان توجد 23507 حالات في إقليم السند، و20077 حالة في إقليم البنجاب، و8080 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و3468 حالة في إقليم بلوشستان.

وتوجد 1728 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و630 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و211 حالة في إقليم كشمير الحرة.

فيروس كورونا الجديد

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باكستان: إصابات كورونا ترتفع إلى 57701 حالة
سبق

أكدت وزارة الصحة الباكستانية، اليوم، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 57701 حالة، توفت منها 1187 حالة، وتماثلت 18314 حالة للشفاء.

وذكر المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أن من إجمالي المصابين بالفيروس في باكستان توجد 23507 حالات في إقليم السند، و20077 حالة في إقليم البنجاب، و8080 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و3468 حالة في إقليم بلوشستان.

وتوجد 1728 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و630 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و211 حالة في إقليم كشمير الحرة.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
05:00 PM

باكستان: إصابات كورونا ترتفع إلى 57701 حالة

وفاة 1187 شخصًا وتماثل 18314 آخرين للشفاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أكدت وزارة الصحة الباكستانية، اليوم، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 57701 حالة، توفت منها 1187 حالة، وتماثلت 18314 حالة للشفاء.

وذكر المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أن من إجمالي المصابين بالفيروس في باكستان توجد 23507 حالات في إقليم السند، و20077 حالة في إقليم البنجاب، و8080 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و3468 حالة في إقليم بلوشستان.

وتوجد 1728 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و630 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و211 حالة في إقليم كشمير الحرة.

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