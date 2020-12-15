نوه مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري، بالدور الحيوي الذي تضطلع به مؤسسة تكافل الخيرية تجاه دعم الطلاب والطالبات المحتاجين في مدارس المملكة ماديًا ومعنويًا من خلال تقديمها حزمة من المبادرات التي تلقي بظلالها على استمرار ونجاح تحصيلهم العلمي؛ ليكون ذلك سببًا بعد توفيق الله في نقلهم من دائرة الحاجة إلى آفاق الاكتفاء واليسر. جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، في مكتبه المستشار والمشرف العام على الإدارة الميدانية بمؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد العمران، بحضور المساعد للشؤون التعليمية ماجد القعير والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور سلطان العنزي ومدير إدارة التوجيه والإرشاد الدكتور يحي العطوي، ومشرف برنامج تكافل سالم الزهراني. وثمن "العمري" هذه الزيارة التي تنم عن حرص المؤسسة ومنسوبيها للوقوف على تحقيق أهدافها المنشودة وتحسين آلية العمل على أرض الواقع. ومن جانبه، أكد المستشار والمشرف العام على الإدارة الميدانية بمؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد العمران، أن المؤسسة تحظى بدعم سخي من قبل حكومتنا الرشيدة -وفقها الله-؛ حيث يتم صرف جل هذا الدعم في عدة برامج تصب في خدمة الطلبة المحتاجين، والتي تأتي جميعها لمساعدة الطلبة المستفيدين للنجاح في دراستهم ومن ثم تحسين فرصهم الدراسية والوظيفية والعملية مستقبلًا. وقدم "العمري" شكره للوفد على حرصهم ووقوفهم على أداء مهمتهم الإنسانية بدعم فئة غالية هم الأكثر حاجة، كما شكر الجهود التي تقوم بها إدارتا التوجيه والإرشاد بقطاعيه البنين والبنات بتعليم المنطقة لضمان نجاح البرنامج.

أدوار تنموية تدعم الطلاب.. مدير "تعليم تبوك" ينوه بجهود "تكافل الخيرية" بدر الجبل سبق 2020-12-15 نوه مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري، بالدور الحيوي الذي تضطلع به مؤسسة تكافل الخيرية تجاه دعم الطلاب والطالبات المحتاجين في مدارس المملكة ماديًا ومعنويًا من خلال تقديمها حزمة من المبادرات التي تلقي بظلالها على استمرار ونجاح تحصيلهم العلمي؛ ليكون ذلك سببًا بعد توفيق الله في نقلهم من دائرة الحاجة إلى آفاق الاكتفاء واليسر.



جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، في مكتبه المستشار والمشرف العام على الإدارة الميدانية بمؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد العمران، بحضور المساعد للشؤون التعليمية ماجد القعير والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور سلطان العنزي ومدير إدارة التوجيه والإرشاد الدكتور يحي العطوي، ومشرف برنامج تكافل سالم الزهراني.



وثمن "العمري" هذه الزيارة التي تنم عن حرص المؤسسة ومنسوبيها للوقوف على تحقيق أهدافها المنشودة وتحسين آلية العمل على أرض الواقع.



ومن جانبه، أكد المستشار والمشرف العام على الإدارة الميدانية بمؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد العمران، أن المؤسسة تحظى بدعم سخي من قبل حكومتنا الرشيدة -وفقها الله-؛ حيث يتم صرف جل هذا الدعم في عدة برامج تصب في خدمة الطلبة المحتاجين، والتي تأتي جميعها لمساعدة الطلبة المستفيدين للنجاح في دراستهم ومن ثم تحسين فرصهم الدراسية والوظيفية والعملية مستقبلًا.



وقدم "العمري" شكره للوفد على حرصهم ووقوفهم على أداء مهمتهم الإنسانية بدعم فئة غالية هم الأكثر حاجة، كما شكر الجهود التي تقوم بها إدارتا التوجيه والإرشاد بقطاعيه البنين والبنات بتعليم المنطقة لضمان نجاح البرنامج.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442 02:27 PM

أدوار تنموية تدعم الطلاب.. مدير "تعليم تبوك" ينوه بجهود "تكافل الخيرية" حزمة من المبادرات التي تلقي بظلالها على استمرار ونجاح تحصيلهم العلمي





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نوه مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري، بالدور الحيوي الذي تضطلع به مؤسسة تكافل الخيرية تجاه دعم الطلاب والطالبات المحتاجين في مدارس المملكة ماديًا ومعنويًا من خلال تقديمها حزمة من المبادرات التي تلقي بظلالها على استمرار ونجاح تحصيلهم العلمي؛ ليكون ذلك سببًا بعد توفيق الله في نقلهم من دائرة الحاجة إلى آفاق الاكتفاء واليسر.



جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، في مكتبه المستشار والمشرف العام على الإدارة الميدانية بمؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد العمران، بحضور المساعد للشؤون التعليمية ماجد القعير والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور سلطان العنزي ومدير إدارة التوجيه والإرشاد الدكتور يحي العطوي، ومشرف برنامج تكافل سالم الزهراني.



وثمن "العمري" هذه الزيارة التي تنم عن حرص المؤسسة ومنسوبيها للوقوف على تحقيق أهدافها المنشودة وتحسين آلية العمل على أرض الواقع.



ومن جانبه، أكد المستشار والمشرف العام على الإدارة الميدانية بمؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد العمران، أن المؤسسة تحظى بدعم سخي من قبل حكومتنا الرشيدة -وفقها الله-؛ حيث يتم صرف جل هذا الدعم في عدة برامج تصب في خدمة الطلبة المحتاجين، والتي تأتي جميعها لمساعدة الطلبة المستفيدين للنجاح في دراستهم ومن ثم تحسين فرصهم الدراسية والوظيفية والعملية مستقبلًا.



وقدم "العمري" شكره للوفد على حرصهم ووقوفهم على أداء مهمتهم الإنسانية بدعم فئة غالية هم الأكثر حاجة، كما شكر الجهود التي تقوم بها إدارتا التوجيه والإرشاد بقطاعيه البنين والبنات بتعليم المنطقة لضمان نجاح البرنامج.