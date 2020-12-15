النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أدوار تنموية تدعم الطلاب.. مدير "تعليم تبوك" ينوه بجهود "تكافل الخيرية"

حزمة من المبادرات التي تلقي بظلالها على استمرار ونجاح تحصيلهم العلمي

نوه مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري، بالدور الحيوي الذي تضطلع به مؤسسة تكافل الخيرية تجاه دعم الطلاب والطالبات المحتاجين في مدارس المملكة ماديًا ومعنويًا من خلال تقديمها حزمة من المبادرات التي تلقي بظلالها على استمرار ونجاح تحصيلهم العلمي؛ ليكون ذلك سببًا بعد توفيق الله في نقلهم من دائرة الحاجة إلى آفاق الاكتفاء واليسر.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، في مكتبه المستشار والمشرف العام على الإدارة الميدانية بمؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد العمران، بحضور المساعد للشؤون التعليمية ماجد القعير والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور سلطان العنزي ومدير إدارة التوجيه والإرشاد الدكتور يحي العطوي، ومشرف برنامج تكافل سالم الزهراني.

وثمن "العمري" هذه الزيارة التي تنم عن حرص المؤسسة ومنسوبيها للوقوف على تحقيق أهدافها المنشودة وتحسين آلية العمل على أرض الواقع.

ومن جانبه، أكد المستشار والمشرف العام على الإدارة الميدانية بمؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد العمران، أن المؤسسة تحظى بدعم سخي من قبل حكومتنا الرشيدة -وفقها الله-؛ حيث يتم صرف جل هذا الدعم في عدة برامج تصب في خدمة الطلبة المحتاجين، والتي تأتي جميعها لمساعدة الطلبة المستفيدين للنجاح في دراستهم ومن ثم تحسين فرصهم الدراسية والوظيفية والعملية مستقبلًا.

وقدم "العمري" شكره للوفد على حرصهم ووقوفهم على أداء مهمتهم الإنسانية بدعم فئة غالية هم الأكثر حاجة، كما شكر الجهود التي تقوم بها إدارتا التوجيه والإرشاد بقطاعيه البنين والبنات بتعليم المنطقة لضمان نجاح البرنامج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أدوار تنموية تدعم الطلاب.. مدير "تعليم تبوك" ينوه بجهود "تكافل الخيرية"
سبق

نوه مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري، بالدور الحيوي الذي تضطلع به مؤسسة تكافل الخيرية تجاه دعم الطلاب والطالبات المحتاجين في مدارس المملكة ماديًا ومعنويًا من خلال تقديمها حزمة من المبادرات التي تلقي بظلالها على استمرار ونجاح تحصيلهم العلمي؛ ليكون ذلك سببًا بعد توفيق الله في نقلهم من دائرة الحاجة إلى آفاق الاكتفاء واليسر.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، في مكتبه المستشار والمشرف العام على الإدارة الميدانية بمؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد العمران، بحضور المساعد للشؤون التعليمية ماجد القعير والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور سلطان العنزي ومدير إدارة التوجيه والإرشاد الدكتور يحي العطوي، ومشرف برنامج تكافل سالم الزهراني.

وثمن "العمري" هذه الزيارة التي تنم عن حرص المؤسسة ومنسوبيها للوقوف على تحقيق أهدافها المنشودة وتحسين آلية العمل على أرض الواقع.

ومن جانبه، أكد المستشار والمشرف العام على الإدارة الميدانية بمؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد العمران، أن المؤسسة تحظى بدعم سخي من قبل حكومتنا الرشيدة -وفقها الله-؛ حيث يتم صرف جل هذا الدعم في عدة برامج تصب في خدمة الطلبة المحتاجين، والتي تأتي جميعها لمساعدة الطلبة المستفيدين للنجاح في دراستهم ومن ثم تحسين فرصهم الدراسية والوظيفية والعملية مستقبلًا.

وقدم "العمري" شكره للوفد على حرصهم ووقوفهم على أداء مهمتهم الإنسانية بدعم فئة غالية هم الأكثر حاجة، كما شكر الجهود التي تقوم بها إدارتا التوجيه والإرشاد بقطاعيه البنين والبنات بتعليم المنطقة لضمان نجاح البرنامج.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
02:27 PM

أدوار تنموية تدعم الطلاب.. مدير "تعليم تبوك" ينوه بجهود "تكافل الخيرية"

حزمة من المبادرات التي تلقي بظلالها على استمرار ونجاح تحصيلهم العلمي

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
125

نوه مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري، بالدور الحيوي الذي تضطلع به مؤسسة تكافل الخيرية تجاه دعم الطلاب والطالبات المحتاجين في مدارس المملكة ماديًا ومعنويًا من خلال تقديمها حزمة من المبادرات التي تلقي بظلالها على استمرار ونجاح تحصيلهم العلمي؛ ليكون ذلك سببًا بعد توفيق الله في نقلهم من دائرة الحاجة إلى آفاق الاكتفاء واليسر.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، في مكتبه المستشار والمشرف العام على الإدارة الميدانية بمؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد العمران، بحضور المساعد للشؤون التعليمية ماجد القعير والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور سلطان العنزي ومدير إدارة التوجيه والإرشاد الدكتور يحي العطوي، ومشرف برنامج تكافل سالم الزهراني.

وثمن "العمري" هذه الزيارة التي تنم عن حرص المؤسسة ومنسوبيها للوقوف على تحقيق أهدافها المنشودة وتحسين آلية العمل على أرض الواقع.

ومن جانبه، أكد المستشار والمشرف العام على الإدارة الميدانية بمؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد العمران، أن المؤسسة تحظى بدعم سخي من قبل حكومتنا الرشيدة -وفقها الله-؛ حيث يتم صرف جل هذا الدعم في عدة برامج تصب في خدمة الطلبة المحتاجين، والتي تأتي جميعها لمساعدة الطلبة المستفيدين للنجاح في دراستهم ومن ثم تحسين فرصهم الدراسية والوظيفية والعملية مستقبلًا.

وقدم "العمري" شكره للوفد على حرصهم ووقوفهم على أداء مهمتهم الإنسانية بدعم فئة غالية هم الأكثر حاجة، كما شكر الجهود التي تقوم بها إدارتا التوجيه والإرشاد بقطاعيه البنين والبنات بتعليم المنطقة لضمان نجاح البرنامج.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,607
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,570
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,564
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,049

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني
فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

علي آل شرمة
عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة