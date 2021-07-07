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فيديو مرعب.. نسيت الأسود السيرك والتدريب وعادت لطبيعة الغابة

تقارير محلية: هرب الجمهور رعبًا من المكان

جلس جمهور هذا السيرك في روسيا ينتظرون ما تفعله الأسود في ليلة الافتتاح عقب التجديد، ولم يخطر على بال أحد أن العرض المنتظر سيتحول إلى معركة شرسة تعود فيها الأسود إلى حياة الغابة؛ ليفقد المدربون السيطرة ويهرب المتفرجون رعبًا في النهاية.

وتحت عنوان "الأسر المذعورة تهرب من معركة الأسود"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: بعد تجديد دام أربع سنوات، وفي حفل إعادة افتتاح سيرك روسي كبير في مدينة سارتوف جنوبي شرق البلاد؛ اندلعت معركة شرسة بين الأسود؛ مما أدى إلى اندفاع المتفرجين "المذعورين" نحو الأبواب من أجل الهروب.

وتُظهر اللقطات مدربي الأسود وهم يحملون عصيًّا كبيرة لضرب الحيوانات أمام مئات الأطفال والآباء؛ ولكن في لحظة واحدة هاجم أحد الأسود أسدين آخريْن واندلعت معركة، وبعدها فَقَد المدربون السيطرة على الموقف للحظات، وبدأوا في إخراج الحيوانات الهائجة.

ونقلت الصحيفة عن تقارير محلية: أن الأسود راحت تهاجم بعضها بعشوائية كبيرة؛ مما أثار الخوف لدى الجمهور الذي اندفع بعضه لمغادرة مكان العرض.

ولا يعرف أحد سبب اندلاع هذه المعركة الشرسة؛ لكن كانت هناك شكاوى من السكان جيران السيرك أن الأسود ظلت تزأر طوال الليل وتزعج السكان، وقال أحد المعارضين لعروض الحيوانات، سيرجي بوريسوف: "هذه ليست إفريقيا؛ بل المنطقة المجاورة لسيرك المدينة، لقد أحضروا الأسود قبل العرض الأول عند الافتتاح، وكانت الأسود في أقفاص في الهواء الطلق؛ بينما كانت اللبؤات داخل المبنى، واستمر الزئير طوال الليل".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن بيان لإدارة السيرك، أنه "لم تقع إصابات للمدربين؛ لكن تم تقليص العرض بسبب (حالة طوارئ)".

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فيديو مرعب.. نسيت الأسود السيرك والتدريب وعادت لطبيعة الغابة
سبق

جلس جمهور هذا السيرك في روسيا ينتظرون ما تفعله الأسود في ليلة الافتتاح عقب التجديد، ولم يخطر على بال أحد أن العرض المنتظر سيتحول إلى معركة شرسة تعود فيها الأسود إلى حياة الغابة؛ ليفقد المدربون السيطرة ويهرب المتفرجون رعبًا في النهاية.

وتحت عنوان "الأسر المذعورة تهرب من معركة الأسود"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: بعد تجديد دام أربع سنوات، وفي حفل إعادة افتتاح سيرك روسي كبير في مدينة سارتوف جنوبي شرق البلاد؛ اندلعت معركة شرسة بين الأسود؛ مما أدى إلى اندفاع المتفرجين "المذعورين" نحو الأبواب من أجل الهروب.

وتُظهر اللقطات مدربي الأسود وهم يحملون عصيًّا كبيرة لضرب الحيوانات أمام مئات الأطفال والآباء؛ ولكن في لحظة واحدة هاجم أحد الأسود أسدين آخريْن واندلعت معركة، وبعدها فَقَد المدربون السيطرة على الموقف للحظات، وبدأوا في إخراج الحيوانات الهائجة.

ونقلت الصحيفة عن تقارير محلية: أن الأسود راحت تهاجم بعضها بعشوائية كبيرة؛ مما أثار الخوف لدى الجمهور الذي اندفع بعضه لمغادرة مكان العرض.

ولا يعرف أحد سبب اندلاع هذه المعركة الشرسة؛ لكن كانت هناك شكاوى من السكان جيران السيرك أن الأسود ظلت تزأر طوال الليل وتزعج السكان، وقال أحد المعارضين لعروض الحيوانات، سيرجي بوريسوف: "هذه ليست إفريقيا؛ بل المنطقة المجاورة لسيرك المدينة، لقد أحضروا الأسود قبل العرض الأول عند الافتتاح، وكانت الأسود في أقفاص في الهواء الطلق؛ بينما كانت اللبؤات داخل المبنى، واستمر الزئير طوال الليل".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن بيان لإدارة السيرك، أنه "لم تقع إصابات للمدربين؛ لكن تم تقليص العرض بسبب (حالة طوارئ)".

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
12:57 PM

فيديو مرعب.. نسيت الأسود السيرك والتدريب وعادت لطبيعة الغابة

تقارير محلية: هرب الجمهور رعبًا من المكان

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
1,525

جلس جمهور هذا السيرك في روسيا ينتظرون ما تفعله الأسود في ليلة الافتتاح عقب التجديد، ولم يخطر على بال أحد أن العرض المنتظر سيتحول إلى معركة شرسة تعود فيها الأسود إلى حياة الغابة؛ ليفقد المدربون السيطرة ويهرب المتفرجون رعبًا في النهاية.

وتحت عنوان "الأسر المذعورة تهرب من معركة الأسود"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: بعد تجديد دام أربع سنوات، وفي حفل إعادة افتتاح سيرك روسي كبير في مدينة سارتوف جنوبي شرق البلاد؛ اندلعت معركة شرسة بين الأسود؛ مما أدى إلى اندفاع المتفرجين "المذعورين" نحو الأبواب من أجل الهروب.

وتُظهر اللقطات مدربي الأسود وهم يحملون عصيًّا كبيرة لضرب الحيوانات أمام مئات الأطفال والآباء؛ ولكن في لحظة واحدة هاجم أحد الأسود أسدين آخريْن واندلعت معركة، وبعدها فَقَد المدربون السيطرة على الموقف للحظات، وبدأوا في إخراج الحيوانات الهائجة.

ونقلت الصحيفة عن تقارير محلية: أن الأسود راحت تهاجم بعضها بعشوائية كبيرة؛ مما أثار الخوف لدى الجمهور الذي اندفع بعضه لمغادرة مكان العرض.

ولا يعرف أحد سبب اندلاع هذه المعركة الشرسة؛ لكن كانت هناك شكاوى من السكان جيران السيرك أن الأسود ظلت تزأر طوال الليل وتزعج السكان، وقال أحد المعارضين لعروض الحيوانات، سيرجي بوريسوف: "هذه ليست إفريقيا؛ بل المنطقة المجاورة لسيرك المدينة، لقد أحضروا الأسود قبل العرض الأول عند الافتتاح، وكانت الأسود في أقفاص في الهواء الطلق؛ بينما كانت اللبؤات داخل المبنى، واستمر الزئير طوال الليل".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن بيان لإدارة السيرك، أنه "لم تقع إصابات للمدربين؛ لكن تم تقليص العرض بسبب (حالة طوارئ)".

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