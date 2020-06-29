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القصيم.. إغلاق 21 منشأة ومصادرة 8 أطنان من المواد الغذائية

خلال الأسبوع الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا

أغلقت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة (21) منشأة خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، كما صادرت أكثر من (8) أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما نفّذت أمانة المنطقة أكثر من (14) ألف جولة لمراقبة ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية في الأسواق التجارية والمنشآت الغذائية.

وأوضح أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، أن الأعمال الرقابية متواصلة ومكثفة بهذا الاتجاه على مستوى المنطقة، بهدف المحافظة على سلامة الجميع وتطبيق جميع التدابير والبروتوكولات المعتمدة للمرحلة الحالية، مبيناً ان الجولات الرقابية نتج عنها إصدار أكثر من (1200) مخالفة وإشعار على المنشآت المخالفة، وضبط (16) مخالفة تكدس في الأسواق المركزية ومساكن العمال و(30) مخالفة للتدابير الصحية.

أمانة منطقة القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القصيم.. إغلاق 21 منشأة ومصادرة 8 أطنان من المواد الغذائية
سبق

أغلقت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة (21) منشأة خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، كما صادرت أكثر من (8) أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما نفّذت أمانة المنطقة أكثر من (14) ألف جولة لمراقبة ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية في الأسواق التجارية والمنشآت الغذائية.

وأوضح أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، أن الأعمال الرقابية متواصلة ومكثفة بهذا الاتجاه على مستوى المنطقة، بهدف المحافظة على سلامة الجميع وتطبيق جميع التدابير والبروتوكولات المعتمدة للمرحلة الحالية، مبيناً ان الجولات الرقابية نتج عنها إصدار أكثر من (1200) مخالفة وإشعار على المنشآت المخالفة، وضبط (16) مخالفة تكدس في الأسواق المركزية ومساكن العمال و(30) مخالفة للتدابير الصحية.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
11:12 AM

القصيم.. إغلاق 21 منشأة ومصادرة 8 أطنان من المواد الغذائية

خلال الأسبوع الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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أغلقت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة (21) منشأة خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، كما صادرت أكثر من (8) أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما نفّذت أمانة المنطقة أكثر من (14) ألف جولة لمراقبة ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية في الأسواق التجارية والمنشآت الغذائية.

وأوضح أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، أن الأعمال الرقابية متواصلة ومكثفة بهذا الاتجاه على مستوى المنطقة، بهدف المحافظة على سلامة الجميع وتطبيق جميع التدابير والبروتوكولات المعتمدة للمرحلة الحالية، مبيناً ان الجولات الرقابية نتج عنها إصدار أكثر من (1200) مخالفة وإشعار على المنشآت المخالفة، وضبط (16) مخالفة تكدس في الأسواق المركزية ومساكن العمال و(30) مخالفة للتدابير الصحية.

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