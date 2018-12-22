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"التأصيل الشرعي للانتماء الوطني" محاضرة للشؤون الإسلامية بالجوف .. اليوم

تستهدف رفع الحس الأمني وإبراز دور المواطن في الحفاظ على مكتسبات البلاد

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف محاضرات ودورات عن "الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة" تنطلق صباح غدًا الأربعاء.

وتنطلق أولى المحاضرات صباح غدٍ الأربعاء، محاضرة بعنوان "التأصيل الشرعي للانتماء الوطني وكيفية تحقيقه لمنسوبي المساجد " - "لزوم الجماعة والتحذير من التحزبات (تنظيم الإخوان السرورية التبليغ)"من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا، يقدمها الشيخ مطارد بن دخيل العنزي، فيما تنطلق دورة لمجموعة من خطباء الجوامع المؤقتة، بعنوان"مهارات إعداد وإلقاء خطبة الجمعة"، بعد صلاة العصر في مسرح إدارة التعليم بمنطقة الجوف، يقدمها الشيخ بندر بن نايف العتيبي، كما تنطلق محاضرة لمنسوبي المساجد (أئمة خطباء مؤذنون)، تحت عنوان: الانتماء والمواطنة واجب شرعي وتطبيق عملي" بعد صلاة العشاء، يقدمها الشيخ سعد بن شايم العنزي، على مسرح إدارة التعليم بمنطقة الجوف.

يُشار إلى أن المبادرة التي انطلقت فعالياتها أمس تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني لمنسوبي المساجد، ورفع مستوى الحس الأمني والإسهام في إبراز دور المواطن في الحفاظ على مكتسبات البلاد، وتحقيق دور خطبة الجمعة في تعزيز الانتماء والمواطنة.

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"التأصيل الشرعي للانتماء الوطني" محاضرة للشؤون الإسلامية بالجوف .. اليوم
سبق

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف محاضرات ودورات عن "الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة" تنطلق صباح غدًا الأربعاء.

وتنطلق أولى المحاضرات صباح غدٍ الأربعاء، محاضرة بعنوان "التأصيل الشرعي للانتماء الوطني وكيفية تحقيقه لمنسوبي المساجد " - "لزوم الجماعة والتحذير من التحزبات (تنظيم الإخوان السرورية التبليغ)"من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا، يقدمها الشيخ مطارد بن دخيل العنزي، فيما تنطلق دورة لمجموعة من خطباء الجوامع المؤقتة، بعنوان"مهارات إعداد وإلقاء خطبة الجمعة"، بعد صلاة العصر في مسرح إدارة التعليم بمنطقة الجوف، يقدمها الشيخ بندر بن نايف العتيبي، كما تنطلق محاضرة لمنسوبي المساجد (أئمة خطباء مؤذنون)، تحت عنوان: الانتماء والمواطنة واجب شرعي وتطبيق عملي" بعد صلاة العشاء، يقدمها الشيخ سعد بن شايم العنزي، على مسرح إدارة التعليم بمنطقة الجوف.

يُشار إلى أن المبادرة التي انطلقت فعالياتها أمس تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني لمنسوبي المساجد، ورفع مستوى الحس الأمني والإسهام في إبراز دور المواطن في الحفاظ على مكتسبات البلاد، وتحقيق دور خطبة الجمعة في تعزيز الانتماء والمواطنة.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
12:40 AM

"التأصيل الشرعي للانتماء الوطني" محاضرة للشؤون الإسلامية بالجوف .. اليوم

تستهدف رفع الحس الأمني وإبراز دور المواطن في الحفاظ على مكتسبات البلاد

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مهنا التميمي - الجوف
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ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف محاضرات ودورات عن "الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة" تنطلق صباح غدًا الأربعاء.

وتنطلق أولى المحاضرات صباح غدٍ الأربعاء، محاضرة بعنوان "التأصيل الشرعي للانتماء الوطني وكيفية تحقيقه لمنسوبي المساجد " - "لزوم الجماعة والتحذير من التحزبات (تنظيم الإخوان السرورية التبليغ)"من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا، يقدمها الشيخ مطارد بن دخيل العنزي، فيما تنطلق دورة لمجموعة من خطباء الجوامع المؤقتة، بعنوان"مهارات إعداد وإلقاء خطبة الجمعة"، بعد صلاة العصر في مسرح إدارة التعليم بمنطقة الجوف، يقدمها الشيخ بندر بن نايف العتيبي، كما تنطلق محاضرة لمنسوبي المساجد (أئمة خطباء مؤذنون)، تحت عنوان: الانتماء والمواطنة واجب شرعي وتطبيق عملي" بعد صلاة العشاء، يقدمها الشيخ سعد بن شايم العنزي، على مسرح إدارة التعليم بمنطقة الجوف.

يُشار إلى أن المبادرة التي انطلقت فعالياتها أمس تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني لمنسوبي المساجد، ورفع مستوى الحس الأمني والإسهام في إبراز دور المواطن في الحفاظ على مكتسبات البلاد، وتحقيق دور خطبة الجمعة في تعزيز الانتماء والمواطنة.

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