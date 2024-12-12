تصادم عنيف بطريق وادي وج بالطائف.. 5 إصابات وفك احتجاز

بينها إصابتان بليغتان.. الهلال الأحمر باشر الواقعة و"المدني" تدخّل

خلّف حادث تصادم مروري عنيف وقع بين مركبتين في ساعة متأخرة من ليل أمس، 5 إصابات؛ اثنتان منها بليغة تم نقلها عن طريق إسعافات الهلال الأحمر، في طريق وادي وج بالطائف؛ فيما كانت المركبتان قد احتجزتا بعض الأشخاص المصابين بداخلهما، وتم إخراجهم عن طريق فرقة من الدفاع المدني بعد قصّها.

وأوضح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بالطائف، شادي بن عابد الثبيتي، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة الطائف تَلَقّت -ليل أمس- بلاغاً عن وجود حادث تصادم وقع على طريق وادي وج، أمام مدرسة شباب الفهد الأهلية؛ مما خلّف عدداً من الإصابات؛ لافتاً إلى أن غرفة العمليات بعد تلقيها البلاغ بدورها قامت بتوجيه أربع فِرَق إسعافية وفرقتيْ تدخل سريع بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري.

وأضاف "الثبيتي" أنه عند وصول أول فرقة للموقع، اتضح أن الموقع به خمس إصابات؛ اثنتان منها صُنّفت ببالغة الأهمية؛ فيما كانت الإصابات الثلاث المتبقية مستقرة.

وأشار إلى أنه تم التعامل مع الحالات جميعها وتقديم الخدمة الإسعافية الطارئة لهم، وتم نقل حالة توقّف قلب وتنفس إلى مستشفى الأمير منصور العسكري؛ فيما نُقلت حالة بليغة (إصابة رأس) مع الثلاث حالات المستقرة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.

يشار إلى أن طريق وادي وج بالطائف يخلو من الإشارات المرورية، وبات مصنفاً من الطرق السريعة داخل المدينة، ودائماً ما يشهد الحوادث المرورية؛ ومن أهمها حوادث الدهس؛ مما يعني ضرورة معالجته والحد من تزايد الحوادث عليه.