اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة مسيرة باتجاه منطقة عسير

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه تم اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في منطقة عسير.
وينتظر أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل من قبل التحالف في وقت لاحق
أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه تم اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في منطقة عسير.
وينتظر أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل من قبل التحالف في وقت لاحق
أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه تم اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في منطقة عسير.
وينتظر أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل من قبل التحالف في وقت لاحق
أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه تم اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في منطقة عسير.
وينتظر أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل من قبل التحالف في وقت لاحق