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انطلاق مناورات تمرين "الشط الآمن-5" بالأسطول الشرقي بمشاركة البحرية السعودية والزوارق الأردنية

تقام في الفترة من 6 إلى 10 جمادى الآخرة

انطلقت مناورات التمرين البحري المشترك (الشط الآمن-5) الذي تنفذه القوات البحرية الملكية السعودية في نسخته الخامسة اليوم، بمشاركة القوات البحرية والزوارق الملكية من القوات المسلحة الأردنية، وتقام في الفترة 1443/6/6هـ حتى 1443/6/10هـ.
وأوضح قائد القوات المشاركة بالتمرين اللواء البحري الركن علي بن سعيد الشهري أن التمرين المشترك الذي تنفذه القوات البحرية الملكية السعودية ممثلةً بالأسطول الشرقي إلى جانب الأشقاء بالقوات البحرية والزوارق الملكية من القوات المسلحة الأردنية، سينفذ العديد من العمليات العسكرية المشتركة بهدف رفع الجاهزية والقدرة القتالية للوحدات المشاركة وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات في مجال القتال بالمناطق المبنية.
وأكد أن التنسيق والتعاون والاستعداد من أجل انطلاق التمرين كان بدرجة عالية من الاحترافية، متمنيًا النجاح لجميع المشاركين في تحقيق الأهداف المرسومة.
من جانب آخر، أكد مدير التمرين العقيد البحري الركن خالد بن محمد البلوي أن التمرين يتضمن سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة في إطار إستراتيجية موحدة لتعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة السعودية والقوات المسلحة الأردنية، مبينًا أنه ستطبق من خلاله جميع التدريبات النظرية والعملية التي تشكل تدريبًا مهمًا في تبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم العسكرية المشتركة.

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انطلاق مناورات تمرين "الشط الآمن-5" بالأسطول الشرقي بمشاركة البحرية السعودية والزوارق الأردنية
سبق

انطلقت مناورات التمرين البحري المشترك (الشط الآمن-5) الذي تنفذه القوات البحرية الملكية السعودية في نسخته الخامسة اليوم، بمشاركة القوات البحرية والزوارق الملكية من القوات المسلحة الأردنية، وتقام في الفترة 1443/6/6هـ حتى 1443/6/10هـ.
وأوضح قائد القوات المشاركة بالتمرين اللواء البحري الركن علي بن سعيد الشهري أن التمرين المشترك الذي تنفذه القوات البحرية الملكية السعودية ممثلةً بالأسطول الشرقي إلى جانب الأشقاء بالقوات البحرية والزوارق الملكية من القوات المسلحة الأردنية، سينفذ العديد من العمليات العسكرية المشتركة بهدف رفع الجاهزية والقدرة القتالية للوحدات المشاركة وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات في مجال القتال بالمناطق المبنية.
وأكد أن التنسيق والتعاون والاستعداد من أجل انطلاق التمرين كان بدرجة عالية من الاحترافية، متمنيًا النجاح لجميع المشاركين في تحقيق الأهداف المرسومة.
من جانب آخر، أكد مدير التمرين العقيد البحري الركن خالد بن محمد البلوي أن التمرين يتضمن سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة في إطار إستراتيجية موحدة لتعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة السعودية والقوات المسلحة الأردنية، مبينًا أنه ستطبق من خلاله جميع التدريبات النظرية والعملية التي تشكل تدريبًا مهمًا في تبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم العسكرية المشتركة.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
04:34 PM

انطلاق مناورات تمرين "الشط الآمن-5" بالأسطول الشرقي بمشاركة البحرية السعودية والزوارق الأردنية

تقام في الفترة من 6 إلى 10 جمادى الآخرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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انطلقت مناورات التمرين البحري المشترك (الشط الآمن-5) الذي تنفذه القوات البحرية الملكية السعودية في نسخته الخامسة اليوم، بمشاركة القوات البحرية والزوارق الملكية من القوات المسلحة الأردنية، وتقام في الفترة 1443/6/6هـ حتى 1443/6/10هـ.
وأوضح قائد القوات المشاركة بالتمرين اللواء البحري الركن علي بن سعيد الشهري أن التمرين المشترك الذي تنفذه القوات البحرية الملكية السعودية ممثلةً بالأسطول الشرقي إلى جانب الأشقاء بالقوات البحرية والزوارق الملكية من القوات المسلحة الأردنية، سينفذ العديد من العمليات العسكرية المشتركة بهدف رفع الجاهزية والقدرة القتالية للوحدات المشاركة وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات في مجال القتال بالمناطق المبنية.
وأكد أن التنسيق والتعاون والاستعداد من أجل انطلاق التمرين كان بدرجة عالية من الاحترافية، متمنيًا النجاح لجميع المشاركين في تحقيق الأهداف المرسومة.
من جانب آخر، أكد مدير التمرين العقيد البحري الركن خالد بن محمد البلوي أن التمرين يتضمن سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة في إطار إستراتيجية موحدة لتعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة السعودية والقوات المسلحة الأردنية، مبينًا أنه ستطبق من خلاله جميع التدريبات النظرية والعملية التي تشكل تدريبًا مهمًا في تبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم العسكرية المشتركة.

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