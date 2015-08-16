احتفل رجل الأعمال ظافر حسين آل عمر بزواجه بإحدى قاعات الأفراح بنجران، بحضور جمع كبير من المشايخ والأعيان والشعراء والأهالي.
"آل عمر" يحتفل بزواجه في نجران
احتفل رجل الأعمال ظافر حسين آل عمر بزواجه بإحدى قاعات الأفراح بنجران، بحضور جمع كبير من المشايخ والأعيان والشعراء والأهالي.
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"آل عمر" يحتفل بزواجه في نجرانصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-16
16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440
09:40 PM
اخر تعديل
16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440
11:40 PM
"آل عمر" يحتفل بزواجه في نجران
احتفل رجل الأعمال ظافر حسين آل عمر بزواجه بإحدى قاعات الأفراح بنجران، بحضور جمع كبير من المشايخ والأعيان والشعراء والأهالي.
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