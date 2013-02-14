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"جونسون": الوضع في أوكرانيا خطير جداً ويجب فرض عقوبات شديدة على روسيا

استنكر مقايضة سيادة كييف بتطلعاتها للانضمام لـ"الناتو"

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الاثنين)، من أن الوضع في أوكرانيا بات خطيراً جداً جداً.

وشدد "جونسون" على الحاجة للاستعداد لفرض عواقب اقتصادية شديدة للغاية على روسيا إذا غزت أوكرانيا، وفقاً لـ"رويترز"

وقال: "لا يمكن مقايضة سيادة أوكرانيا بتطلعاتها في الانضمام لحلف الناتو".

ويستعد رئيس الوزراء البريطاني إلى القيام بجولة أوروبية، هذا الأسبوع، لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية على خلفية الحشود الروسية على حدودها، وسط مخاوف من غزو روسي محتمل.

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"جونسون": الوضع في أوكرانيا خطير جداً ويجب فرض عقوبات شديدة على روسيا
سبق

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الاثنين)، من أن الوضع في أوكرانيا بات خطيراً جداً جداً.

وشدد "جونسون" على الحاجة للاستعداد لفرض عواقب اقتصادية شديدة للغاية على روسيا إذا غزت أوكرانيا، وفقاً لـ"رويترز"

وقال: "لا يمكن مقايضة سيادة أوكرانيا بتطلعاتها في الانضمام لحلف الناتو".

ويستعد رئيس الوزراء البريطاني إلى القيام بجولة أوروبية، هذا الأسبوع، لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية على خلفية الحشود الروسية على حدودها، وسط مخاوف من غزو روسي محتمل.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
04:23 PM

"جونسون": الوضع في أوكرانيا خطير جداً ويجب فرض عقوبات شديدة على روسيا

استنكر مقايضة سيادة كييف بتطلعاتها للانضمام لـ"الناتو"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,680

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الاثنين)، من أن الوضع في أوكرانيا بات خطيراً جداً جداً.

وشدد "جونسون" على الحاجة للاستعداد لفرض عواقب اقتصادية شديدة للغاية على روسيا إذا غزت أوكرانيا، وفقاً لـ"رويترز"

وقال: "لا يمكن مقايضة سيادة أوكرانيا بتطلعاتها في الانضمام لحلف الناتو".

ويستعد رئيس الوزراء البريطاني إلى القيام بجولة أوروبية، هذا الأسبوع، لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية على خلفية الحشود الروسية على حدودها، وسط مخاوف من غزو روسي محتمل.

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