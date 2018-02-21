مستشفى صبيا يجتاز معايير "سباهي"

اجتاز مستشفى محافظة صبيا العام معايير اعتماد "سباهي" الصادر عن المجلس السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، اجتيازًا مشروطًا من خلال تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى.

ويعد مستشفى صبيا هو المستشفى الأول من مستشفيات وزارة الصحة بالمنطقة التي تخضع لاختبارات معايير المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية.