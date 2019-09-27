في أكبر حزمة قرارات ترقية في إمارة منطقة الباحة؛ أصدر الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، 82 قرارًا لترقية عدد من موظفي إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز؛ وذلك وفقًا لما رفعته اللجنة المنظمة للوائح الخدمة المدنية لتطبيق اشتراطات وتنافس الموظفين حسب الجدارة والأقدمية. وقد جاءت هذه القرارات وَفق دراسة بتوجيه من أمير المنطقة بالحرص على دقة المعايير وتطبيقها، وأن تكون العدالة الأساسَ؛ حيث طبّقت كل المعايير المنصوص عليها طبقًا للنظام، وثمّن الأمير للجميع دورهم في أداء مهامهم؛ متمنيًا لهم التوفيق مقرونًا بالتبريكات، أملًا لبقية زملائهم -عما قريب- بالترقيات عند استحقاقهم. من جهه أخرى، رفع وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري باسمه ونيابة عن المترقين، أسمى آيات الشكر والامتنان لأمير المنطقة على ما يوليه من اهتمام وحرص لمنسوبي الإمارة، ودعمٍ غير متناهٍ لإمارة المنطقة؛ أملًا أن تكون هذه القرارات مُحفّزة للجميع نحو العطاء والإخلاص والصدق في الأداء، ومحفزة للآخرين نحو التنافس والجدارة. كما ثمّن "السياري" لأمير الباحة، الاهتمام الكبير والحرص؛ لما يوليه للمنطقة وأبنائها سواء من منسوبي الإمارة أو القطاعات الأخرى من اهتمام ودعم.

أكبر حركة ترقيات في الباحة.. 82 قرارًا يصدره "حسام بن سعود" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-27 في أكبر حزمة قرارات ترقية في إمارة منطقة الباحة؛ أصدر الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، 82 قرارًا لترقية عدد من موظفي إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز؛ وذلك وفقًا لما رفعته اللجنة المنظمة للوائح الخدمة المدنية لتطبيق اشتراطات وتنافس الموظفين حسب الجدارة والأقدمية.

وقد جاءت هذه القرارات وَفق دراسة بتوجيه من أمير المنطقة بالحرص على دقة المعايير وتطبيقها، وأن تكون العدالة الأساسَ؛ حيث طبّقت كل المعايير المنصوص عليها طبقًا للنظام، وثمّن الأمير للجميع دورهم في أداء مهامهم؛ متمنيًا لهم التوفيق مقرونًا بالتبريكات، أملًا لبقية زملائهم -عما قريب- بالترقيات عند استحقاقهم.

من جهه أخرى، رفع وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري باسمه ونيابة عن المترقين، أسمى آيات الشكر والامتنان لأمير المنطقة على ما يوليه من اهتمام وحرص لمنسوبي الإمارة، ودعمٍ غير متناهٍ لإمارة المنطقة؛ أملًا أن تكون هذه القرارات مُحفّزة للجميع نحو العطاء والإخلاص والصدق في الأداء، ومحفزة للآخرين نحو التنافس والجدارة.

كما ثمّن "السياري" لأمير الباحة، الاهتمام الكبير والحرص؛ لما يوليه للمنطقة وأبنائها سواء من منسوبي الإمارة أو القطاعات الأخرى من اهتمام ودعم.

27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441 03:00 PM

أكبر حركة ترقيات في الباحة.. 82 قرارًا يصدره "حسام بن سعود" وفقًا لما رفعته اللجنة المنظمة لتطبيق اشتراطات وتنافس الموظفين





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في أكبر حزمة قرارات ترقية في إمارة منطقة الباحة؛ أصدر الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، 82 قرارًا لترقية عدد من موظفي إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز؛ وذلك وفقًا لما رفعته اللجنة المنظمة للوائح الخدمة المدنية لتطبيق اشتراطات وتنافس الموظفين حسب الجدارة والأقدمية.

وقد جاءت هذه القرارات وَفق دراسة بتوجيه من أمير المنطقة بالحرص على دقة المعايير وتطبيقها، وأن تكون العدالة الأساسَ؛ حيث طبّقت كل المعايير المنصوص عليها طبقًا للنظام، وثمّن الأمير للجميع دورهم في أداء مهامهم؛ متمنيًا لهم التوفيق مقرونًا بالتبريكات، أملًا لبقية زملائهم -عما قريب- بالترقيات عند استحقاقهم.

من جهه أخرى، رفع وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري باسمه ونيابة عن المترقين، أسمى آيات الشكر والامتنان لأمير المنطقة على ما يوليه من اهتمام وحرص لمنسوبي الإمارة، ودعمٍ غير متناهٍ لإمارة المنطقة؛ أملًا أن تكون هذه القرارات مُحفّزة للجميع نحو العطاء والإخلاص والصدق في الأداء، ومحفزة للآخرين نحو التنافس والجدارة.

كما ثمّن "السياري" لأمير الباحة، الاهتمام الكبير والحرص؛ لما يوليه للمنطقة وأبنائها سواء من منسوبي الإمارة أو القطاعات الأخرى من اهتمام ودعم.