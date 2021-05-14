لأول مرة في تاريخها .. جامعة الإمام عبدالرحمن بالدمام تُنهي اختبارات طلبتها عن بُعد بنجاح

أنهت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، الاختبارات الإلكترونية لطلاب وطالبات الجامعة عن بُعد بنجاح منقطع النظير لأول مرة في تاريخ الجامعة وفق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المواطنين المقيمين، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد 26/ 04/ 2020م حتى يوم الأربعاء 13/ 05/ 2020م . وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، أن الجامعة اعتمدت نظامين لأداء الاختبارات الإلكترونية وهما نظام بلاك بورد ونظام كويستشن مارك Question Mark كإجراء داعم لأنظمة بنوك الأسئلة، لدعم تفعيل خطة المخاطر المعتمدة للاختبارات عن بُعد في حال وقوع مشاكل في أحد النظامين قد تؤثر على توقيت أو دقة أداء الطلبة، كما تم استخدام برنامج زووم أيضاً لعقد الاختبارات الشفوية للطلبة، وللمتقدمين والمتقدمات على مفاضلة برامج الدراسات العليا، ولعقد مناقشات الماجستير والدكتوراه، وقد تنوعت وسائل وأدوات تقييم الطلبة لتشمل الاختبارات الإلكترونية، الاختبارات الشفهية، مشاريع التخرج، المشاريع البحثية. من جانبها، أفادت عميدة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بُعد الدكتور منيرة المهاشير أن مجموع الاختبارات التي عقدتها كليات الجامعة وعمادة السنة التحضيرية خلال فترة الاختبارات النهائية تجاوز 1.470 اختبارًا الكترونيًا بمتوسط ٩٨ اختبارًا في اليوم، وبلغ عدد الطلبة الذين استكملوا الاختبار بنجاح 122.778 طالبًا من أصل 123.057 طالبًا، وبلغت نسبة استكمال الاختبار بنجاح ٩٩.٨٪ ، وتعد بنسبة ضئيلة إجمالي الطلبة الذين لم يستكملوا الاختبار بسبب حدوث مشكلة انقطاع في الإنترنت أو خلل في الأجهزة، مشيرةً إلى أن كليات الجامعة أضافت يوم الخميس 14/ 05/ 2020م كفرصة بديلة لمن تعذر عليه أداء الاختبار في وقته أوتقدم بعذر مقبول للجان الاختبارات الإلكترونية. وأضافت الدكتور المهاشير أن إدارة الجامعة قدمت خلال فترة الاختبارات الإلكترونية دعمًا متواصلًا للطلبة وأعضاء هيئة التدريس عبر وسائل الاتصال مختلفة مثل البريد الإلكتروني، الواتساب، جلسات الدعم الافتراضية عبر زووم، منصة عمادة التعليم الإلكتروني، وتجاوزت ساعات الدعم الإجمالية من فريق عمادة التعليم الإلكتروني ومنسقي التعليم الإلكتروني 1.396 ساعة دعم بمتوسط يومي ٩٣ ساعة، تم خلال هذه الفترة الرد على ما يزيد عن ٣٣١ إيميلًا ومعالجة ٣٠٦ تذاكر لطلبة الجامعة قدمت عبر منصات الدعم، كما تم الإشراف على ٧٣٧ جلسة افتراضية عبر زووم يتوافر فيها عضو هيئة التدريس (أستاذ المادة) أو أكثر لكل كلية مع لجنة الاختبارات الإلكترونية المكلفة خلال فترة الاختبار لمساعدة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس على حل مشاكلهم بشكل فوري وبلا تأخير لضمان سلاسة عقد الامتحانات.

لأول مرة في تاريخها .. جامعة الإمام عبدالرحمن بالدمام تُنهي اختبارات طلبتها عن بُعد بنجاح صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-14 أنهت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، الاختبارات الإلكترونية لطلاب وطالبات الجامعة عن بُعد بنجاح منقطع النظير لأول مرة في تاريخ الجامعة وفق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المواطنين المقيمين، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد 26/ 04/ 2020م حتى يوم الأربعاء 13/ 05/ 2020م .

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، أن الجامعة اعتمدت نظامين لأداء الاختبارات الإلكترونية وهما نظام بلاك بورد ونظام كويستشن مارك Question Mark كإجراء داعم لأنظمة بنوك الأسئلة، لدعم تفعيل خطة المخاطر المعتمدة للاختبارات عن بُعد في حال وقوع مشاكل في أحد النظامين قد تؤثر على توقيت أو دقة أداء الطلبة، كما تم استخدام برنامج زووم أيضاً لعقد الاختبارات الشفوية للطلبة، وللمتقدمين والمتقدمات على مفاضلة برامج الدراسات العليا، ولعقد مناقشات الماجستير والدكتوراه، وقد تنوعت وسائل وأدوات تقييم الطلبة لتشمل الاختبارات الإلكترونية، الاختبارات الشفهية، مشاريع التخرج، المشاريع البحثية.

من جانبها، أفادت عميدة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بُعد الدكتور منيرة المهاشير أن مجموع الاختبارات التي عقدتها كليات الجامعة وعمادة السنة التحضيرية خلال فترة الاختبارات النهائية تجاوز 1.470 اختبارًا الكترونيًا بمتوسط ٩٨ اختبارًا في اليوم، وبلغ عدد الطلبة الذين استكملوا الاختبار بنجاح 122.778 طالبًا من أصل 123.057 طالبًا، وبلغت نسبة استكمال الاختبار بنجاح ٩٩.٨٪ ، وتعد بنسبة ضئيلة إجمالي الطلبة الذين لم يستكملوا الاختبار بسبب حدوث مشكلة انقطاع في الإنترنت أو خلل في الأجهزة، مشيرةً إلى أن كليات الجامعة أضافت يوم الخميس 14/ 05/ 2020م كفرصة بديلة لمن تعذر عليه أداء الاختبار في وقته أوتقدم بعذر مقبول للجان الاختبارات الإلكترونية.

وأضافت الدكتور المهاشير أن إدارة الجامعة قدمت خلال فترة الاختبارات الإلكترونية دعمًا متواصلًا للطلبة وأعضاء هيئة التدريس عبر وسائل الاتصال مختلفة مثل البريد الإلكتروني، الواتساب، جلسات الدعم الافتراضية عبر زووم، منصة عمادة التعليم الإلكتروني، وتجاوزت ساعات الدعم الإجمالية من فريق عمادة التعليم الإلكتروني ومنسقي التعليم الإلكتروني 1.396 ساعة دعم بمتوسط يومي ٩٣ ساعة، تم خلال هذه الفترة الرد على ما يزيد عن ٣٣١ إيميلًا ومعالجة ٣٠٦ تذاكر لطلبة الجامعة قدمت عبر منصات الدعم، كما تم الإشراف على ٧٣٧ جلسة افتراضية عبر زووم يتوافر فيها عضو هيئة التدريس (أستاذ المادة) أو أكثر لكل كلية مع لجنة الاختبارات الإلكترونية المكلفة خلال فترة الاختبار لمساعدة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس على حل مشاكلهم بشكل فوري وبلا تأخير لضمان سلاسة عقد الامتحانات.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441 05:50 PM

لأول مرة في تاريخها .. جامعة الإمام عبدالرحمن بالدمام تُنهي اختبارات طلبتها عن بُعد بنجاح وفق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المواطنين والمقيمين





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أنهت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، الاختبارات الإلكترونية لطلاب وطالبات الجامعة عن بُعد بنجاح منقطع النظير لأول مرة في تاريخ الجامعة وفق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المواطنين المقيمين، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد 26/ 04/ 2020م حتى يوم الأربعاء 13/ 05/ 2020م .

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، أن الجامعة اعتمدت نظامين لأداء الاختبارات الإلكترونية وهما نظام بلاك بورد ونظام كويستشن مارك Question Mark كإجراء داعم لأنظمة بنوك الأسئلة، لدعم تفعيل خطة المخاطر المعتمدة للاختبارات عن بُعد في حال وقوع مشاكل في أحد النظامين قد تؤثر على توقيت أو دقة أداء الطلبة، كما تم استخدام برنامج زووم أيضاً لعقد الاختبارات الشفوية للطلبة، وللمتقدمين والمتقدمات على مفاضلة برامج الدراسات العليا، ولعقد مناقشات الماجستير والدكتوراه، وقد تنوعت وسائل وأدوات تقييم الطلبة لتشمل الاختبارات الإلكترونية، الاختبارات الشفهية، مشاريع التخرج، المشاريع البحثية.

من جانبها، أفادت عميدة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بُعد الدكتور منيرة المهاشير أن مجموع الاختبارات التي عقدتها كليات الجامعة وعمادة السنة التحضيرية خلال فترة الاختبارات النهائية تجاوز 1.470 اختبارًا الكترونيًا بمتوسط ٩٨ اختبارًا في اليوم، وبلغ عدد الطلبة الذين استكملوا الاختبار بنجاح 122.778 طالبًا من أصل 123.057 طالبًا، وبلغت نسبة استكمال الاختبار بنجاح ٩٩.٨٪ ، وتعد بنسبة ضئيلة إجمالي الطلبة الذين لم يستكملوا الاختبار بسبب حدوث مشكلة انقطاع في الإنترنت أو خلل في الأجهزة، مشيرةً إلى أن كليات الجامعة أضافت يوم الخميس 14/ 05/ 2020م كفرصة بديلة لمن تعذر عليه أداء الاختبار في وقته أوتقدم بعذر مقبول للجان الاختبارات الإلكترونية.

وأضافت الدكتور المهاشير أن إدارة الجامعة قدمت خلال فترة الاختبارات الإلكترونية دعمًا متواصلًا للطلبة وأعضاء هيئة التدريس عبر وسائل الاتصال مختلفة مثل البريد الإلكتروني، الواتساب، جلسات الدعم الافتراضية عبر زووم، منصة عمادة التعليم الإلكتروني، وتجاوزت ساعات الدعم الإجمالية من فريق عمادة التعليم الإلكتروني ومنسقي التعليم الإلكتروني 1.396 ساعة دعم بمتوسط يومي ٩٣ ساعة، تم خلال هذه الفترة الرد على ما يزيد عن ٣٣١ إيميلًا ومعالجة ٣٠٦ تذاكر لطلبة الجامعة قدمت عبر منصات الدعم، كما تم الإشراف على ٧٣٧ جلسة افتراضية عبر زووم يتوافر فيها عضو هيئة التدريس (أستاذ المادة) أو أكثر لكل كلية مع لجنة الاختبارات الإلكترونية المكلفة خلال فترة الاختبار لمساعدة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس على حل مشاكلهم بشكل فوري وبلا تأخير لضمان سلاسة عقد الامتحانات.