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انضمام 9 لاعبين لبرنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، اليوم الخميس، عن وصول 9 لاعبين إضافيين للانضمام إلى برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة قدم، والمقام حالياً في إسبانيا، والذي يضم 29 لاعباً من النجوم السعوديين الواعدين، وتشرف عليه الهيئة، إلى مدينة سالو شمال شرقي إسبانيا.

يشار إلى أن البرنامج تم الإعلان عن تفاصيله نهاية شهر يونيو الماضي بمدينة جدّة، عبر مؤتمر صحفي عقده الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية؛ حيث سبق وأن وصل عدد من المواهب في وقت سابق من الشهر الماضي إلى إسبانيا للانضمام للبرنامج.

ويتضمن البرنامج الذي سيقام في مركز Complex Esportiu Futbol: إتاحة الفرصة للاعبين الملتحقين بالبرنامج للانتقال على سبيل الإعارة أو بشكل نهائي إلى الأندية الأوروبية أو العودة إلى الدوري السعودي للمحترفين لنقل الخبرات التي اكتسبوها أثناء فترة البرنامج، وطبقًا لبرنامج المشروع سيشارك اللاعبون المختارون في 40 مباراة على الأقل بالموسم أمام فرق من مختلف الدرجات في إسبانيا وغيرها من الدول الأوروبية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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انضمام 9 لاعبين لبرنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم
سبق

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، اليوم الخميس، عن وصول 9 لاعبين إضافيين للانضمام إلى برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة قدم، والمقام حالياً في إسبانيا، والذي يضم 29 لاعباً من النجوم السعوديين الواعدين، وتشرف عليه الهيئة، إلى مدينة سالو شمال شرقي إسبانيا.

يشار إلى أن البرنامج تم الإعلان عن تفاصيله نهاية شهر يونيو الماضي بمدينة جدّة، عبر مؤتمر صحفي عقده الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية؛ حيث سبق وأن وصل عدد من المواهب في وقت سابق من الشهر الماضي إلى إسبانيا للانضمام للبرنامج.

ويتضمن البرنامج الذي سيقام في مركز Complex Esportiu Futbol: إتاحة الفرصة للاعبين الملتحقين بالبرنامج للانتقال على سبيل الإعارة أو بشكل نهائي إلى الأندية الأوروبية أو العودة إلى الدوري السعودي للمحترفين لنقل الخبرات التي اكتسبوها أثناء فترة البرنامج، وطبقًا لبرنامج المشروع سيشارك اللاعبون المختارون في 40 مباراة على الأقل بالموسم أمام فرق من مختلف الدرجات في إسبانيا وغيرها من الدول الأوروبية.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
08:09 PM

انضمام 9 لاعبين لبرنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للرياضة، اليوم الخميس، عن وصول 9 لاعبين إضافيين للانضمام إلى برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة قدم، والمقام حالياً في إسبانيا، والذي يضم 29 لاعباً من النجوم السعوديين الواعدين، وتشرف عليه الهيئة، إلى مدينة سالو شمال شرقي إسبانيا.

يشار إلى أن البرنامج تم الإعلان عن تفاصيله نهاية شهر يونيو الماضي بمدينة جدّة، عبر مؤتمر صحفي عقده الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية؛ حيث سبق وأن وصل عدد من المواهب في وقت سابق من الشهر الماضي إلى إسبانيا للانضمام للبرنامج.

ويتضمن البرنامج الذي سيقام في مركز Complex Esportiu Futbol: إتاحة الفرصة للاعبين الملتحقين بالبرنامج للانتقال على سبيل الإعارة أو بشكل نهائي إلى الأندية الأوروبية أو العودة إلى الدوري السعودي للمحترفين لنقل الخبرات التي اكتسبوها أثناء فترة البرنامج، وطبقًا لبرنامج المشروع سيشارك اللاعبون المختارون في 40 مباراة على الأقل بالموسم أمام فرق من مختلف الدرجات في إسبانيا وغيرها من الدول الأوروبية.

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