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التوجه منزلي بإدارة الأمهات.. افتتاح أول مركز ضيافة أطفال أهلي بالرياض

"الزبن": توجّه يقلل الكلفة ويمكن المرأة من العمل ويضبط الاحتياج الاجتماعي

كشف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز الزبن، عن توجه الوزارة نحو فتح مراكز ضيافة أطفال بالمنازل كمنتج رابع تعمل عليه حالياً الوزارة.

جاء ذلك في تصريح لـ"الزبن" عقب افتتاحه أمس أول مركز ضيافة أطفال أهلي بمدينة الرياض، وذلك بمقر مجمع عيادات المشفى الطبي، بحضور مشعل بن يوسف القصبي مدير عام المجمع.

وقال: إن مراكز الضيافة المنزلية سوف تتيح للأم القادرة على العمل ولديها الإمكانيات المنزلية العمل في هذا المجال، وهو استضافة الأطفال خلال فترة العمل، وهذا بطبيعة الحال يحقق التقليل من الكلفة على الأمهات، ويمكن المرأة من العمل ويفتح فرص وظيفية واستثمار لها، والابتعاد عن الاحتياج الاجتماعي.

ورحب "الزبن" بتلقي أفكار الاستثمار الاجتماعي التي تنعكس على المجتمع وتحقق أهداف سامية، ولفت إلى أن مراكز ضيافة الأطفال تحقق مستهدفات الرؤية 2030 وطموحات الوزارة في توظيف المرأة وفتح مجالات استثمارية وتقليل من المشاكل الاجتماعية الناجمة من وجود العاملات الأجنبيات، والعنف الأسري وغيره، بحيث يكون الطفل في أيدٍ أمينة بوجود مراقبة ومتابعة، مؤكداً أن الوزارة عملت على إجراء التسهيلات النظامية وتطويرها من ناحية تقنية وإدارية.

ونوه إلى أهمية وجود مركز ضيافة أطفال في مقارّ العمل، وقال: إن هذه المراكز شهدت تطوير كبير في استقلاليتها لتكون أكثر جاذبية للاستثمار، وتم إطلاق مراكز ضيافة الأطفال منذ أسبوعين في برنامج ضيوف الرحمن بمنطقة الحرمين الشريفين.

واطلع "الزبن"، خلال جولة قام بها في مركز ضيافة الأطفال بمجمع عيادات المشفى الطبي بالرياض على الخدمات التي يقدمها، والتي من أهمها تقديم برامج تعليمية وثقافية وترفيهية.

الرياض وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز الزبن مراكز ضيافة أطفال بالمنازل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التوجه منزلي بإدارة الأمهات.. افتتاح أول مركز ضيافة أطفال أهلي بالرياض
سبق

كشف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز الزبن، عن توجه الوزارة نحو فتح مراكز ضيافة أطفال بالمنازل كمنتج رابع تعمل عليه حالياً الوزارة.

جاء ذلك في تصريح لـ"الزبن" عقب افتتاحه أمس أول مركز ضيافة أطفال أهلي بمدينة الرياض، وذلك بمقر مجمع عيادات المشفى الطبي، بحضور مشعل بن يوسف القصبي مدير عام المجمع.

وقال: إن مراكز الضيافة المنزلية سوف تتيح للأم القادرة على العمل ولديها الإمكانيات المنزلية العمل في هذا المجال، وهو استضافة الأطفال خلال فترة العمل، وهذا بطبيعة الحال يحقق التقليل من الكلفة على الأمهات، ويمكن المرأة من العمل ويفتح فرص وظيفية واستثمار لها، والابتعاد عن الاحتياج الاجتماعي.

ورحب "الزبن" بتلقي أفكار الاستثمار الاجتماعي التي تنعكس على المجتمع وتحقق أهداف سامية، ولفت إلى أن مراكز ضيافة الأطفال تحقق مستهدفات الرؤية 2030 وطموحات الوزارة في توظيف المرأة وفتح مجالات استثمارية وتقليل من المشاكل الاجتماعية الناجمة من وجود العاملات الأجنبيات، والعنف الأسري وغيره، بحيث يكون الطفل في أيدٍ أمينة بوجود مراقبة ومتابعة، مؤكداً أن الوزارة عملت على إجراء التسهيلات النظامية وتطويرها من ناحية تقنية وإدارية.

ونوه إلى أهمية وجود مركز ضيافة أطفال في مقارّ العمل، وقال: إن هذه المراكز شهدت تطوير كبير في استقلاليتها لتكون أكثر جاذبية للاستثمار، وتم إطلاق مراكز ضيافة الأطفال منذ أسبوعين في برنامج ضيوف الرحمن بمنطقة الحرمين الشريفين.

واطلع "الزبن"، خلال جولة قام بها في مركز ضيافة الأطفال بمجمع عيادات المشفى الطبي بالرياض على الخدمات التي يقدمها، والتي من أهمها تقديم برامج تعليمية وثقافية وترفيهية.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
01:20 PM

التوجه منزلي بإدارة الأمهات.. افتتاح أول مركز ضيافة أطفال أهلي بالرياض

"الزبن": توجّه يقلل الكلفة ويمكن المرأة من العمل ويضبط الاحتياج الاجتماعي

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عبدالحكيم شار - الرياض
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كشف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز الزبن، عن توجه الوزارة نحو فتح مراكز ضيافة أطفال بالمنازل كمنتج رابع تعمل عليه حالياً الوزارة.

جاء ذلك في تصريح لـ"الزبن" عقب افتتاحه أمس أول مركز ضيافة أطفال أهلي بمدينة الرياض، وذلك بمقر مجمع عيادات المشفى الطبي، بحضور مشعل بن يوسف القصبي مدير عام المجمع.

وقال: إن مراكز الضيافة المنزلية سوف تتيح للأم القادرة على العمل ولديها الإمكانيات المنزلية العمل في هذا المجال، وهو استضافة الأطفال خلال فترة العمل، وهذا بطبيعة الحال يحقق التقليل من الكلفة على الأمهات، ويمكن المرأة من العمل ويفتح فرص وظيفية واستثمار لها، والابتعاد عن الاحتياج الاجتماعي.

ورحب "الزبن" بتلقي أفكار الاستثمار الاجتماعي التي تنعكس على المجتمع وتحقق أهداف سامية، ولفت إلى أن مراكز ضيافة الأطفال تحقق مستهدفات الرؤية 2030 وطموحات الوزارة في توظيف المرأة وفتح مجالات استثمارية وتقليل من المشاكل الاجتماعية الناجمة من وجود العاملات الأجنبيات، والعنف الأسري وغيره، بحيث يكون الطفل في أيدٍ أمينة بوجود مراقبة ومتابعة، مؤكداً أن الوزارة عملت على إجراء التسهيلات النظامية وتطويرها من ناحية تقنية وإدارية.

ونوه إلى أهمية وجود مركز ضيافة أطفال في مقارّ العمل، وقال: إن هذه المراكز شهدت تطوير كبير في استقلاليتها لتكون أكثر جاذبية للاستثمار، وتم إطلاق مراكز ضيافة الأطفال منذ أسبوعين في برنامج ضيوف الرحمن بمنطقة الحرمين الشريفين.

واطلع "الزبن"، خلال جولة قام بها في مركز ضيافة الأطفال بمجمع عيادات المشفى الطبي بالرياض على الخدمات التي يقدمها، والتي من أهمها تقديم برامج تعليمية وثقافية وترفيهية.

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