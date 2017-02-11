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القوات الخاصة اليمنية تحبط تهريب "حشيش" قبل وصوله إلى الحوثيين

نقطة أمنية في الجوف ضبطت الكمية

ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة الجوف، اليوم (الثلاثاء)، كمية من الحشيش في إحدى النقاط التابعة للقوات الخاصة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن قائد القوات الخاصة العقيد عبدالله البرير، أن نقطة أمنية تابعة للقوات الخاصة بالجوف ضبطت كمية تقدر بـ40 كيلوجرامًا من الحشيش كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية.

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القوات الخاصة اليمنية تحبط تهريب "حشيش" قبل وصوله إلى الحوثيين
سبق

ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة الجوف، اليوم (الثلاثاء)، كمية من الحشيش في إحدى النقاط التابعة للقوات الخاصة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن قائد القوات الخاصة العقيد عبدالله البرير، أن نقطة أمنية تابعة للقوات الخاصة بالجوف ضبطت كمية تقدر بـ40 كيلوجرامًا من الحشيش كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
09:41 PM

القوات الخاصة اليمنية تحبط تهريب "حشيش" قبل وصوله إلى الحوثيين

نقطة أمنية في الجوف ضبطت الكمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة الجوف، اليوم (الثلاثاء)، كمية من الحشيش في إحدى النقاط التابعة للقوات الخاصة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن قائد القوات الخاصة العقيد عبدالله البرير، أن نقطة أمنية تابعة للقوات الخاصة بالجوف ضبطت كمية تقدر بـ40 كيلوجرامًا من الحشيش كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية.

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