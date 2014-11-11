النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إعلان نتائج القبول المبدئي في المديرية العامة للجوازات

لوظائف الرجال على رتبة "جندي"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي بالمديرية العامة للجوازات للرجال على رتبة (جندي).

وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول من خلال زيارة منصة (أبشر - التوظيف) على الرابط التالي www.jobs.sa.

المديرية العامة للجوازات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إعلان نتائج القبول المبدئي في المديرية العامة للجوازات
سبق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي بالمديرية العامة للجوازات للرجال على رتبة (جندي).

وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول من خلال زيارة منصة (أبشر - التوظيف) على الرابط التالي www.jobs.sa.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
06:44 PM

إعلان نتائج القبول المبدئي في المديرية العامة للجوازات

لوظائف الرجال على رتبة "جندي"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
4,034

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي بالمديرية العامة للجوازات للرجال على رتبة (جندي).

وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول من خلال زيارة منصة (أبشر - التوظيف) على الرابط التالي www.jobs.sa.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,158
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,174
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,552
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,842

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة