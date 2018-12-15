وزير الخارجية يستقبل السفير الإيطالي لدى المملكة بمناسبة انتهاء فترة عمله
أعرب عن تقديره للجهود التي بذلها في توثيق العلاقات بين البلدين
استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في الوزارة، اليوم؛ سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة لوكا فيراري، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.
وأعرب سموه عن تقديره للجهود التي بذلها السفير في توثيق العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.
وزير الخارجية
السفير الإيطالي
وزير الخارجية يستقبل السفير الإيطالي لدى المملكة بمناسبة انتهاء فترة عمله
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2019-12-15
استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في الوزارة، اليوم؛ سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة لوكا فيراري، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.
وأعرب سموه عن تقديره للجهود التي بذلها السفير في توثيق العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.
15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
04:25 PM
وزير الخارجية يستقبل السفير الإيطالي لدى المملكة بمناسبة انتهاء فترة عمله
أعرب عن تقديره للجهود التي بذلها في توثيق العلاقات بين البلدين
استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في الوزارة، اليوم؛ سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة لوكا فيراري، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.
وأعرب سموه عن تقديره للجهود التي بذلها السفير في توثيق العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.