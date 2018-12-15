وزير الخارجية يستقبل السفير الإيطالي لدى المملكة بمناسبة انتهاء فترة عمله

أعرب عن تقديره للجهود التي بذلها في توثيق العلاقات بين البلدين

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في الوزارة، اليوم؛ سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة لوكا فيراري، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.



وأعرب سموه عن تقديره للجهود التي بذلها السفير في توثيق العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.



حضر الاستقبال وكيل الوزارة لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.