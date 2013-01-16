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"الصحة": تسجيل 5477 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3405 خلال الـ24 ساعة الماضية

دعوة للإبلاغ .. إغلاق 11 منشأة بالباحة للاحترازات وتحرير 40 مخالفة

فيما شدّد "السواط" أنه لا تهاون وستطبّق العقوبات والغرامات بحدّها الأقصى

نفّذت أمانة منطقة الباحة، 2040 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 11 منشأة تجارية، وتحرير 40 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.

وأكّد أمين منطقة الباحة، الدكتور علي بن محمد السواط؛ أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة، وستطبّق العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدّها الأقصى.

ودعا "السواط"؛ المواطنين والمقيمين، إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية (940).

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دعوة للإبلاغ .. إغلاق 11 منشأة بالباحة للاحترازات وتحرير 40 مخالفة
سبق

نفّذت أمانة منطقة الباحة، 2040 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 11 منشأة تجارية، وتحرير 40 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.

وأكّد أمين منطقة الباحة، الدكتور علي بن محمد السواط؛ أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة، وستطبّق العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدّها الأقصى.

ودعا "السواط"؛ المواطنين والمقيمين، إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية (940).

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
11:25 AM

دعوة للإبلاغ .. إغلاق 11 منشأة بالباحة للاحترازات وتحرير 40 مخالفة

فيما شدّد "السواط" أنه لا تهاون وستطبّق العقوبات والغرامات بحدّها الأقصى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نفّذت أمانة منطقة الباحة، 2040 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 11 منشأة تجارية، وتحرير 40 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.

وأكّد أمين منطقة الباحة، الدكتور علي بن محمد السواط؛ أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة، وستطبّق العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدّها الأقصى.

ودعا "السواط"؛ المواطنين والمقيمين، إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية (940).

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