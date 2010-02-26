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بعد 19 يوماً .. العمل في منافذ تأجير السيارات مقصور على السعوديين

بهدف رفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل وتعزيز التوطين

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تطبيق قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات في مناطق المملكة كافة على السعوديين بعد 19 يوماً في غرة رجب المقبل، وذلك لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل.

ومن المقرر أن تقدم منظومة العمل والتنمية الاجتماعية الدعم في مجالات عدة، منها: التدريب والتأهيل اللازمان للتوطين، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصّة "دروب"، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب الراغبين في العمل الريادي الحر، إلى جانب إقامة الملتقيات الوظيفية اللازمة لتحقيق المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل بما في ذلك الاستفادة من البوابة الوطنية للعمل، وتقديم الدعم في مجال التفتيش ومتابعة قرارات التوطين بالتكامل مع لجان التوطين ببرنامج "التوطين الموجّه".

ولفت المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ إلى أن فرق التفتيش المشتركة سترصد على المنشآت المخالفة غرامات مالية تتعدّد بتعدُّد العمال الذين تمّ توظيفهم في المهن المقصورة على السعوديين، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف تلك الغرامة، وذلك بعد تطبيق القرار، داعياً عملاء الوزارة، إلى التواصل عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق "معاً للرصد" على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصّة بمخالفات سوق العمل.

وكانت الوزارة قد أطلقت عدداً من المبادرات، وهي: إطلاق برنامج "دعم نمو التوطين بالمنشآت"، و"تنظيم العمل عن بُعد"، و"تنظيم العمل الحر"، وبرنامج "التوطين في المناطق"، إلى جانب حملة "تصحيح الأنشطة"، و"إطلاق وتطوير برنامج نطاقات"، و"برنامج العمل الجزئي"، وذلك لتعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد 19 يوماً .. العمل في منافذ تأجير السيارات مقصور على السعوديين
سبق

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تطبيق قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات في مناطق المملكة كافة على السعوديين بعد 19 يوماً في غرة رجب المقبل، وذلك لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل.

ومن المقرر أن تقدم منظومة العمل والتنمية الاجتماعية الدعم في مجالات عدة، منها: التدريب والتأهيل اللازمان للتوطين، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصّة "دروب"، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب الراغبين في العمل الريادي الحر، إلى جانب إقامة الملتقيات الوظيفية اللازمة لتحقيق المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل بما في ذلك الاستفادة من البوابة الوطنية للعمل، وتقديم الدعم في مجال التفتيش ومتابعة قرارات التوطين بالتكامل مع لجان التوطين ببرنامج "التوطين الموجّه".

ولفت المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ إلى أن فرق التفتيش المشتركة سترصد على المنشآت المخالفة غرامات مالية تتعدّد بتعدُّد العمال الذين تمّ توظيفهم في المهن المقصورة على السعوديين، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف تلك الغرامة، وذلك بعد تطبيق القرار، داعياً عملاء الوزارة، إلى التواصل عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق "معاً للرصد" على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصّة بمخالفات سوق العمل.

وكانت الوزارة قد أطلقت عدداً من المبادرات، وهي: إطلاق برنامج "دعم نمو التوطين بالمنشآت"، و"تنظيم العمل عن بُعد"، و"تنظيم العمل الحر"، وبرنامج "التوطين في المناطق"، إلى جانب حملة "تصحيح الأنشطة"، و"إطلاق وتطوير برنامج نطاقات"، و"برنامج العمل الجزئي"، وذلك لتعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
11:58 AM

بعد 19 يوماً .. العمل في منافذ تأجير السيارات مقصور على السعوديين

بهدف رفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل وتعزيز التوطين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تطبيق قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات في مناطق المملكة كافة على السعوديين بعد 19 يوماً في غرة رجب المقبل، وذلك لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل.

ومن المقرر أن تقدم منظومة العمل والتنمية الاجتماعية الدعم في مجالات عدة، منها: التدريب والتأهيل اللازمان للتوطين، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصّة "دروب"، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب الراغبين في العمل الريادي الحر، إلى جانب إقامة الملتقيات الوظيفية اللازمة لتحقيق المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل بما في ذلك الاستفادة من البوابة الوطنية للعمل، وتقديم الدعم في مجال التفتيش ومتابعة قرارات التوطين بالتكامل مع لجان التوطين ببرنامج "التوطين الموجّه".

ولفت المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ إلى أن فرق التفتيش المشتركة سترصد على المنشآت المخالفة غرامات مالية تتعدّد بتعدُّد العمال الذين تمّ توظيفهم في المهن المقصورة على السعوديين، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف تلك الغرامة، وذلك بعد تطبيق القرار، داعياً عملاء الوزارة، إلى التواصل عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق "معاً للرصد" على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصّة بمخالفات سوق العمل.

وكانت الوزارة قد أطلقت عدداً من المبادرات، وهي: إطلاق برنامج "دعم نمو التوطين بالمنشآت"، و"تنظيم العمل عن بُعد"، و"تنظيم العمل الحر"، وبرنامج "التوطين في المناطق"، إلى جانب حملة "تصحيح الأنشطة"، و"إطلاق وتطوير برنامج نطاقات"، و"برنامج العمل الجزئي"، وذلك لتعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل.

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