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خطبة الجمعة في فرنسا.. إشادة بقرار المملكة وتعاون مع المجتمع لدرء "كورونا"

نوّهت بما تُقدمه السعودية وقيادتها الحكيمة من جهود في خدمة الحرمين

نوّه نور الدين طويل، إمام وخطيب المركز الثقافي الإسلامي بدرانسي شمال باريس في فرنسا، في خطبة الجمعة، بقرار المملكة تعليق العمرة؛ مشيدًا بحرصها على سلامة وصحة المسلمين.

وقال "طويل": إن الإسلام دعا إلى حماية الأرواح، والمحافظة على الصحة، والشريعة الإسلامية جاءت رحمة للعالمين، ورحمة الله بعباده لا تقتصر على قوم دون قوم.

وأشار إلى أن مِن حق المجتمع الفرنسي الذي نعيش معه، التعاون من أجل الوقاية من فيروس "كورونا" الذي امتد من الصين وانتشر في العالم.

وجاءت الخطبة لتركز على الالتزام بالوقاية من المرض، باتباع تعليمات الأطباء، كما يوصينا الدين الإسلامي {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعملون}.

كما وجّه "طويل" من خلال الخطبة، المصلين إلى العمل بما يُظهر التعاون مع المجتمع؛ مشيرًا إلى أن من واجب المواطن المحافظة على الوطن، ومن المحافظة على الوطن أن يتمتع أبناؤه بالصحة والعافية.

كما لفت إلى قرار إدارة المسجد بتخفيف الصلوات، حتى تنتفي أسباب التزاحم، لمنع انتشار الفيروس في الأماكن المزدحمة كالمساجد.

وفي ختام الخطبة نوه بقرار المملكة العربية السعودية بإيقاف العمرة مؤقتًا، وهو ما يدل على حرص المملكة وقيادتها على تمتع جميع المعتمرين وزائري الحرمين بالصحة والسلامة؛ مشيدًا بما تُقدمه المملكة وقيادتها الحكيمة من جهود في خدمة الحرمين الشريفين.

فرنسا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خطبة الجمعة في فرنسا.. إشادة بقرار المملكة وتعاون مع المجتمع لدرء "كورونا"
سبق

نوّه نور الدين طويل، إمام وخطيب المركز الثقافي الإسلامي بدرانسي شمال باريس في فرنسا، في خطبة الجمعة، بقرار المملكة تعليق العمرة؛ مشيدًا بحرصها على سلامة وصحة المسلمين.

وقال "طويل": إن الإسلام دعا إلى حماية الأرواح، والمحافظة على الصحة، والشريعة الإسلامية جاءت رحمة للعالمين، ورحمة الله بعباده لا تقتصر على قوم دون قوم.

وأشار إلى أن مِن حق المجتمع الفرنسي الذي نعيش معه، التعاون من أجل الوقاية من فيروس "كورونا" الذي امتد من الصين وانتشر في العالم.

وجاءت الخطبة لتركز على الالتزام بالوقاية من المرض، باتباع تعليمات الأطباء، كما يوصينا الدين الإسلامي {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعملون}.

كما وجّه "طويل" من خلال الخطبة، المصلين إلى العمل بما يُظهر التعاون مع المجتمع؛ مشيرًا إلى أن من واجب المواطن المحافظة على الوطن، ومن المحافظة على الوطن أن يتمتع أبناؤه بالصحة والعافية.

كما لفت إلى قرار إدارة المسجد بتخفيف الصلوات، حتى تنتفي أسباب التزاحم، لمنع انتشار الفيروس في الأماكن المزدحمة كالمساجد.

وفي ختام الخطبة نوه بقرار المملكة العربية السعودية بإيقاف العمرة مؤقتًا، وهو ما يدل على حرص المملكة وقيادتها على تمتع جميع المعتمرين وزائري الحرمين بالصحة والسلامة؛ مشيدًا بما تُقدمه المملكة وقيادتها الحكيمة من جهود في خدمة الحرمين الشريفين.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
08:45 AM

خطبة الجمعة في فرنسا.. إشادة بقرار المملكة وتعاون مع المجتمع لدرء "كورونا"

نوّهت بما تُقدمه السعودية وقيادتها الحكيمة من جهود في خدمة الحرمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نوّه نور الدين طويل، إمام وخطيب المركز الثقافي الإسلامي بدرانسي شمال باريس في فرنسا، في خطبة الجمعة، بقرار المملكة تعليق العمرة؛ مشيدًا بحرصها على سلامة وصحة المسلمين.

وقال "طويل": إن الإسلام دعا إلى حماية الأرواح، والمحافظة على الصحة، والشريعة الإسلامية جاءت رحمة للعالمين، ورحمة الله بعباده لا تقتصر على قوم دون قوم.

وأشار إلى أن مِن حق المجتمع الفرنسي الذي نعيش معه، التعاون من أجل الوقاية من فيروس "كورونا" الذي امتد من الصين وانتشر في العالم.

وجاءت الخطبة لتركز على الالتزام بالوقاية من المرض، باتباع تعليمات الأطباء، كما يوصينا الدين الإسلامي {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعملون}.

كما وجّه "طويل" من خلال الخطبة، المصلين إلى العمل بما يُظهر التعاون مع المجتمع؛ مشيرًا إلى أن من واجب المواطن المحافظة على الوطن، ومن المحافظة على الوطن أن يتمتع أبناؤه بالصحة والعافية.

كما لفت إلى قرار إدارة المسجد بتخفيف الصلوات، حتى تنتفي أسباب التزاحم، لمنع انتشار الفيروس في الأماكن المزدحمة كالمساجد.

وفي ختام الخطبة نوه بقرار المملكة العربية السعودية بإيقاف العمرة مؤقتًا، وهو ما يدل على حرص المملكة وقيادتها على تمتع جميع المعتمرين وزائري الحرمين بالصحة والسلامة؛ مشيدًا بما تُقدمه المملكة وقيادتها الحكيمة من جهود في خدمة الحرمين الشريفين.

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