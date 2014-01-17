خلال أسبوع.. أمانة نجران تنفّذ 178 جولة للإصحاح البيئي

عالجت 4699 حاوية بالمبيدات الحشرية ورشت 3314 مستنقعاً

نفّذت أمانة منطقة نجران، ممثلة بالإدارة العامة للإصحاح البيئي، 178 جولة، ضمن خطة الأمانة خلال الفترة من 4 - 10 من شهر جمادى الآخرة الجاري؛ لتعزيز الصحة العامة والقضاء على بؤر الحشرات الناقلة للأوبئة والأمراض.

وأوضحت الأمانة أنه تمّت خلال الجولات معالجة 4699 حاوية بالمبيدات الحشرية، ورش ومعالجة 3314 مستنقعاً تشكل بؤراً لتجمُّع الحشرات الضارة بالمبيدات الحشرية، ومعالجة ورش 161 حياً و604 منازل، والتعامل مع 19 موقعاً للبعوض في الطور اليرقي و12 موقعاً للبعوض البالغ، كما تم التعامل مع 71 بلاغاً لتعزيز الصحة العامة، فيما نصبت 67 مصيدة للقضاء على الذباب.