"الحارثي" تنال جائزة التميز الإداري بسجون منطقة مكة

كرمت سجون منطقة مكة المكرمة، في حفلها المقام على جائزة التميز الإداري بنسخته الثانية؛ منسقة العلاقات والإعلام بالإدارة العامة لسجن الطائف، سناء الحارثي.

ومنحت لها جائزة التميز الإداري لجهودها المتواصلة في دعم مسيرة السجون إعلامياً وإبراز دور المديرية العامة للسجون الإصلاحي المهم، وعن مشاركتها في مجموعة من الأعمال الخاصة بنشاطات المديرية العامة للسجون في مناسباتها الرسمية.

جاء ذلك برعاية مدير سجون المنطقة، وبحضور مساعديه، ومديرة الإشراف النسوي، وعدد من المتميزات، كما أتاحت الجائزة المجال للعاملين والعاملات كافة، بسجون مكة المكرمة، على التنافس وتحسين الأداء والارتقاء بالمخرجات لكسب رضا المستفيدين وأداء رسالة المؤسسة الإصلاحية على أكمل وجه.

وتسعى المديرية العامة للسجون إلى الارتقاء بمنسوبيها ورعايتهم وإذكاء روح المنافسة العملية بينهم، ودعم الطاقات المثمرة منهم بمختلف مجالات العمل العسكري والمدني من أجل تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة الإصلاحية.

ويعتبر التحفيز المعنوي أحد الوسائل الفعالة بل وأهمها في تعزيز الرضا الوظيفي لدى الموظف، وخاصة الموظف غير المرئي والذي يعمل في الظل بما يشعره أنه موضع تقدير واهتمام بما ينعكس إيجابًا عليه وعلى المؤسسة التي يعمل بها.