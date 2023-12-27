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بلدية جنوب جدة تحرّر شارعاً استولى عليه رجل أعمال منذ 30 عاماً

في إطار الجهود التي تبذلها من أجل رصد الظواهر السلبية ومعالجتها

نجحت بلدية الجنوب الفرعية؛ التابعة لأمانة محافظة جدة، في تحرير شارع بحي العدل جنوب المحافظة بعدما استولى عليه رجل أعمال منذُ أكثر من 30 عاماً.

وأحاط رجل الأعمال الشارع بسور كبير، قبل أن يتم رصده ومباشرة فتحه.

جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها البلدية من أجل رصد الظواهر السلبية ومعالجتها.

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بلدية جنوب جدة تحرّر شارعاً استولى عليه رجل أعمال منذ 30 عاماً
سبق

نجحت بلدية الجنوب الفرعية؛ التابعة لأمانة محافظة جدة، في تحرير شارع بحي العدل جنوب المحافظة بعدما استولى عليه رجل أعمال منذُ أكثر من 30 عاماً.

وأحاط رجل الأعمال الشارع بسور كبير، قبل أن يتم رصده ومباشرة فتحه.

جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها البلدية من أجل رصد الظواهر السلبية ومعالجتها.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
12:42 PM

بلدية جنوب جدة تحرّر شارعاً استولى عليه رجل أعمال منذ 30 عاماً

في إطار الجهود التي تبذلها من أجل رصد الظواهر السلبية ومعالجتها

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عبدالله الراجحي - جدة
4
1,247

نجحت بلدية الجنوب الفرعية؛ التابعة لأمانة محافظة جدة، في تحرير شارع بحي العدل جنوب المحافظة بعدما استولى عليه رجل أعمال منذُ أكثر من 30 عاماً.

وأحاط رجل الأعمال الشارع بسور كبير، قبل أن يتم رصده ومباشرة فتحه.

جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها البلدية من أجل رصد الظواهر السلبية ومعالجتها.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,929
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,010
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,593
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,511

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