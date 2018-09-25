"الحياة الفطرية" يُصدر تراخيص طرح الصقور لهذا العام
وفق الضوابط والمعايير التي تكفل استدامة التنوع الأحيائي
أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم، تراخيص طرح الصقور لهذا العام، وفق الضوابط والمعايير التي تكفل استدامة التنوع الأحيائي والنظم البيئية.
وأفاد المركز بأنه تم التنسيق مع نادي الصقور السعودي أن يتولى النادي توزيعها من خلال مندوبيه في مناطق المملكة المختلفة على الصقارين المسجلين في النادي وفق الطرح الفعلي.
"الحياة الفطرية" يُصدر تراخيص طرح الصقور لهذا العام
منصور الشلاقي
سبق
2021-09-25
أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم، تراخيص طرح الصقور لهذا العام، وفق الضوابط والمعايير التي تكفل استدامة التنوع الأحيائي والنظم البيئية.
وأفاد المركز بأنه تم التنسيق مع نادي الصقور السعودي أن يتولى النادي توزيعها من خلال مندوبيه في مناطق المملكة المختلفة على الصقارين المسجلين في النادي وفق الطرح الفعلي.
25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
02:51 PM
"الحياة الفطرية" يُصدر تراخيص طرح الصقور لهذا العام
وفق الضوابط والمعايير التي تكفل استدامة التنوع الأحيائي
أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم، تراخيص طرح الصقور لهذا العام، وفق الضوابط والمعايير التي تكفل استدامة التنوع الأحيائي والنظم البيئية.
وأفاد المركز بأنه تم التنسيق مع نادي الصقور السعودي أن يتولى النادي توزيعها من خلال مندوبيه في مناطق المملكة المختلفة على الصقارين المسجلين في النادي وفق الطرح الفعلي.