"الحياة الفطرية" يُصدر تراخيص طرح الصقور لهذا العام

وفق الضوابط والمعايير التي تكفل استدامة التنوع الأحيائي

أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم، تراخيص طرح الصقور لهذا العام، وفق الضوابط والمعايير التي تكفل استدامة التنوع الأحيائي والنظم البيئية.

وأفاد المركز بأنه تم التنسيق مع نادي الصقور السعودي أن يتولى النادي توزيعها من خلال مندوبيه في مناطق المملكة المختلفة على الصقارين المسجلين في النادي وفق الطرح الفعلي.