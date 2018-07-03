النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهّر بشركة خالفت ضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية

الخارجية الموريتانية تستدعي سفير إيران في نواكشوط

احتجاجاً على نشر تقارير كاذبة

استدعت وزارة الخارجية الموريتانية سفير إيران في العاصمة نواكشوط احتجاجاً على نشر تقارير كاذبة.

وأشارت إلى أن نواكشوط نفت لقاء وزير خارجيتها بسفير طهران فى موريتانيا، كما نفت تقارير عن مباحثات لوزير خارجيتها مع سفير طهران فى موريتانيا.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الخارجية الموريتانية تستدعي سفير إيران في نواكشوط
سبق

استدعت وزارة الخارجية الموريتانية سفير إيران في العاصمة نواكشوط احتجاجاً على نشر تقارير كاذبة.

وأشارت إلى أن نواكشوط نفت لقاء وزير خارجيتها بسفير طهران فى موريتانيا، كما نفت تقارير عن مباحثات لوزير خارجيتها مع سفير طهران فى موريتانيا.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
06:54 PM
اخر تعديل
03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
09:47 PM

الخارجية الموريتانية تستدعي سفير إيران في نواكشوط

احتجاجاً على نشر تقارير كاذبة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4,728

استدعت وزارة الخارجية الموريتانية سفير إيران في العاصمة نواكشوط احتجاجاً على نشر تقارير كاذبة.

وأشارت إلى أن نواكشوط نفت لقاء وزير خارجيتها بسفير طهران فى موريتانيا، كما نفت تقارير عن مباحثات لوزير خارجيتها مع سفير طهران فى موريتانيا.

شارك برأيك
89
496

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,626
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,081
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,124
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,405

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة