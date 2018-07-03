الخارجية الموريتانية تستدعي سفير إيران في نواكشوط

استدعت وزارة الخارجية الموريتانية سفير إيران في العاصمة نواكشوط احتجاجاً على نشر تقارير كاذبة.
وأشارت إلى أن نواكشوط نفت لقاء وزير خارجيتها بسفير طهران فى موريتانيا، كما نفت تقارير عن مباحثات لوزير خارجيتها مع سفير طهران فى موريتانيا.
استدعت وزارة الخارجية الموريتانية سفير إيران في العاصمة نواكشوط احتجاجاً على نشر تقارير كاذبة.
وأشارت إلى أن نواكشوط نفت لقاء وزير خارجيتها بسفير طهران فى موريتانيا، كما نفت تقارير عن مباحثات لوزير خارجيتها مع سفير طهران فى موريتانيا.
استدعت وزارة الخارجية الموريتانية سفير إيران في العاصمة نواكشوط احتجاجاً على نشر تقارير كاذبة.
وأشارت إلى أن نواكشوط نفت لقاء وزير خارجيتها بسفير طهران فى موريتانيا، كما نفت تقارير عن مباحثات لوزير خارجيتها مع سفير طهران فى موريتانيا.
استدعت وزارة الخارجية الموريتانية سفير إيران في العاصمة نواكشوط احتجاجاً على نشر تقارير كاذبة.
وأشارت إلى أن نواكشوط نفت لقاء وزير خارجيتها بسفير طهران فى موريتانيا، كما نفت تقارير عن مباحثات لوزير خارجيتها مع سفير طهران فى موريتانيا.