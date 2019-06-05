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"مصدر مسؤول": المملكة تدين الهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش أمنية في "العريش"

أكد التضامن إلى جانب جمهورية مصر الشقيقة

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش بمصر، أدى إلى سقوط قتلى من عناصر الأمن.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، مؤكدًا تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في جهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف.

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"مصدر مسؤول": المملكة تدين الهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش أمنية في "العريش"
سبق

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش بمصر، أدى إلى سقوط قتلى من عناصر الأمن.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، مؤكدًا تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في جهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف.

05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
09:44 PM

"مصدر مسؤول": المملكة تدين الهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش أمنية في "العريش"

أكد التضامن إلى جانب جمهورية مصر الشقيقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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7,847

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش بمصر، أدى إلى سقوط قتلى من عناصر الأمن.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، مؤكدًا تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في جهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف.

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