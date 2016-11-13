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بالفيديو.. تعرَّف على الخطوات المعتمدة للاكتتاب في أسهم أرامكو

ثلاثة شروط أولها التأكد من وجود حساب جارٍ بأحد البنوك المشاركة

نشرت شركة أرامكو السعودية عبر حسابها الرسمي بتويتر "فيديو"، يوضح طريقة الخطوات المعتمدة للاكتتاب في أسهم الشركة.

وأظهر الفيديو ثلاث خطوات مهمة في الاكتتاب، هي:

الخطوة الأولى: التأكد من وجود حساب جارٍ وفعَّال في أحد البنوك المشاركة.

الخطوة الثانية: زيارة موقع الشركة الإلكتروني الذي يوفر للمكتب كل المعلومات المتعلقة بالاكتتاب، التي تشمل نشرة الإصدار، ومعرفة البنوك المشاركة التي يتوجب على مكتتب الاطلاع عليها، وكيفية التقدم بطلب الاكتتاب.

الخطوة الثالثة: تعبئة نموج طلب الاكتتاب، إما في أحد البنوك المشاركة، أو من خلال القنوات المعتمدة، مثل الإنترنت، أو الهاتف المصرفي، أو أجهزة الصراف الآلي، وذلك عند تحديد عدد الأسهم التي يرغب في الاكتتاب بها بناء على الحد الأعلى للنطاق السعري للطرح الذي سيتم إعلانه قبل بدء عملية الاكتتاب.

أرامكو اكتتاب أرامكو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. تعرَّف على الخطوات المعتمدة للاكتتاب في أسهم أرامكو
سبق

نشرت شركة أرامكو السعودية عبر حسابها الرسمي بتويتر "فيديو"، يوضح طريقة الخطوات المعتمدة للاكتتاب في أسهم الشركة.

وأظهر الفيديو ثلاث خطوات مهمة في الاكتتاب، هي:

الخطوة الأولى: التأكد من وجود حساب جارٍ وفعَّال في أحد البنوك المشاركة.

الخطوة الثانية: زيارة موقع الشركة الإلكتروني الذي يوفر للمكتب كل المعلومات المتعلقة بالاكتتاب، التي تشمل نشرة الإصدار، ومعرفة البنوك المشاركة التي يتوجب على مكتتب الاطلاع عليها، وكيفية التقدم بطلب الاكتتاب.

الخطوة الثالثة: تعبئة نموج طلب الاكتتاب، إما في أحد البنوك المشاركة، أو من خلال القنوات المعتمدة، مثل الإنترنت، أو الهاتف المصرفي، أو أجهزة الصراف الآلي، وذلك عند تحديد عدد الأسهم التي يرغب في الاكتتاب بها بناء على الحد الأعلى للنطاق السعري للطرح الذي سيتم إعلانه قبل بدء عملية الاكتتاب.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
12:02 AM

بالفيديو.. تعرَّف على الخطوات المعتمدة للاكتتاب في أسهم أرامكو

ثلاثة شروط أولها التأكد من وجود حساب جارٍ بأحد البنوك المشاركة

A A A
حامد العلي - الرياض
0
435

نشرت شركة أرامكو السعودية عبر حسابها الرسمي بتويتر "فيديو"، يوضح طريقة الخطوات المعتمدة للاكتتاب في أسهم الشركة.

وأظهر الفيديو ثلاث خطوات مهمة في الاكتتاب، هي:

الخطوة الأولى: التأكد من وجود حساب جارٍ وفعَّال في أحد البنوك المشاركة.

الخطوة الثانية: زيارة موقع الشركة الإلكتروني الذي يوفر للمكتب كل المعلومات المتعلقة بالاكتتاب، التي تشمل نشرة الإصدار، ومعرفة البنوك المشاركة التي يتوجب على مكتتب الاطلاع عليها، وكيفية التقدم بطلب الاكتتاب.

الخطوة الثالثة: تعبئة نموج طلب الاكتتاب، إما في أحد البنوك المشاركة، أو من خلال القنوات المعتمدة، مثل الإنترنت، أو الهاتف المصرفي، أو أجهزة الصراف الآلي، وذلك عند تحديد عدد الأسهم التي يرغب في الاكتتاب بها بناء على الحد الأعلى للنطاق السعري للطرح الذي سيتم إعلانه قبل بدء عملية الاكتتاب.

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