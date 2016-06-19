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مدير "تعليم الأفلاج" يؤكّد ضرورة الجاهزية المبكرة للعام الدراسي المقبل

بنسبة 100 % .. خلال الاجتماع الثالث للجنة الاستعداد بحضور المساعدين

عقدت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج، اليوم، الاجتماع الثالث للجنة الاستعداد للعام الدراسي 1440 / 1441هـ، برئاسة مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة؛ بحضور المساعدين ورؤساء الأقسام التربوية والإدارية، لمناقشة مدارس الطفولة المبكرة، والمدارس المضمومة ومقاعد التشكيلات المدرسية واستكمال وصول المقررات الدراسية.

واستعرض رئيس قسم أمانة التعليم عبدالله آل صقر؛ برنامج الاستعداد المدرسي للعام المقبل، وتوصيات الاجتماعات السابقة ومراحل ونسب الإنجاز والجاهزة.

من جهته، أكّد مدير التعليم، ضرورة الجاهزية قبل بداية العام الدراسي بأكثر من شهر بنسبة 100 % لضمان بداية جادة في بيئة تربوية جاذبة.

وحثّ منسوبي التعليم على الاستفادة من برامج التدريب الصيفي، وطالب رؤساء الأقسام بالعمل والتعامل بنظام برنامج راسل في جميع التعاملات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير "تعليم الأفلاج" يؤكّد ضرورة الجاهزية المبكرة للعام الدراسي المقبل
سبق

عقدت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج، اليوم، الاجتماع الثالث للجنة الاستعداد للعام الدراسي 1440 / 1441هـ، برئاسة مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة؛ بحضور المساعدين ورؤساء الأقسام التربوية والإدارية، لمناقشة مدارس الطفولة المبكرة، والمدارس المضمومة ومقاعد التشكيلات المدرسية واستكمال وصول المقررات الدراسية.

واستعرض رئيس قسم أمانة التعليم عبدالله آل صقر؛ برنامج الاستعداد المدرسي للعام المقبل، وتوصيات الاجتماعات السابقة ومراحل ونسب الإنجاز والجاهزة.

من جهته، أكّد مدير التعليم، ضرورة الجاهزية قبل بداية العام الدراسي بأكثر من شهر بنسبة 100 % لضمان بداية جادة في بيئة تربوية جاذبة.

وحثّ منسوبي التعليم على الاستفادة من برامج التدريب الصيفي، وطالب رؤساء الأقسام بالعمل والتعامل بنظام برنامج راسل في جميع التعاملات.

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
01:16 PM

مدير "تعليم الأفلاج" يؤكّد ضرورة الجاهزية المبكرة للعام الدراسي المقبل

بنسبة 100 % .. خلال الاجتماع الثالث للجنة الاستعداد بحضور المساعدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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عقدت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج، اليوم، الاجتماع الثالث للجنة الاستعداد للعام الدراسي 1440 / 1441هـ، برئاسة مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة؛ بحضور المساعدين ورؤساء الأقسام التربوية والإدارية، لمناقشة مدارس الطفولة المبكرة، والمدارس المضمومة ومقاعد التشكيلات المدرسية واستكمال وصول المقررات الدراسية.

واستعرض رئيس قسم أمانة التعليم عبدالله آل صقر؛ برنامج الاستعداد المدرسي للعام المقبل، وتوصيات الاجتماعات السابقة ومراحل ونسب الإنجاز والجاهزة.

من جهته، أكّد مدير التعليم، ضرورة الجاهزية قبل بداية العام الدراسي بأكثر من شهر بنسبة 100 % لضمان بداية جادة في بيئة تربوية جاذبة.

وحثّ منسوبي التعليم على الاستفادة من برامج التدريب الصيفي، وطالب رؤساء الأقسام بالعمل والتعامل بنظام برنامج راسل في جميع التعاملات.

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