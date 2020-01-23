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ورود وهدايا وتوعية.. شاهد استقبال عودة طلاب الابتدائي ورياض الأطفال بالطائف

فعاليات منوعة وتكثيف للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية

استقبلت مدارس محافظة الطائف اليوم، طلاب الابتدائي ورياض الأطفال بالورود والهدايا، وسط استعدادات مكثفة لتأمين الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية.

وفي جولة لـ"سبق"، كانت ابتدائية الإمام البخاري بالطائف، من ضمن المدارس التي كثفت من جهودها واستعداداتها لاستقبال طلابها، وقامت بتوزيع الكثير من المستلزمات الاحترازية، تتضمن كمامات طبية ومعقمات ومناديل معطرة، بالإضافة لتواجد المعلمين ومن بينهم معلمو التربية البدنية، الذين كانوا في استقبال طلابهم بإشراف ومتابعة من مديرها حامد بن ضيف الله الزايدي، والوكلاء خالد سراج الزهراني، وتركي الجعيد.

وشارك عدد من المشرفين التربويين زملاءهم مديري المدارس والمعلمين، مهمة اليوم الأول في استقبال الطلاب وعودتهم الحضورية، ومن بينهم مشرف الإدارة المدرسية خالد السعيد الذي شارك بنفسه في تقديم الهدايا وزيارة الطلاب في فصولهم، وتبادل معهم الابتسامة؛ مهنئًا إياهم بالعودة لمقاعد الدراسة، في ظل حرص المعلمين على تقديم التوعية اللازمة التي تتمثل في التقيد بالإجراءات الاحترازية، وتوجيه الكثير من الرسائل التطبيقية حول كيفية التقيد بها.

أما ابتدائية "صقر الجزيرة" بالطائف؛ فهي الأخرى قدمت أنموذجًا مثاليًّا في استقبال الطلاب هذا اليوم؛ من خلال بعض الفعاليات الترفيهية، والحرص على تنبيه الطلاب بالتقيد بالإجراءات الاحترازية.

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ورود وهدايا وتوعية.. شاهد استقبال عودة طلاب الابتدائي ورياض الأطفال بالطائف
سبق

استقبلت مدارس محافظة الطائف اليوم، طلاب الابتدائي ورياض الأطفال بالورود والهدايا، وسط استعدادات مكثفة لتأمين الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية.

وفي جولة لـ"سبق"، كانت ابتدائية الإمام البخاري بالطائف، من ضمن المدارس التي كثفت من جهودها واستعداداتها لاستقبال طلابها، وقامت بتوزيع الكثير من المستلزمات الاحترازية، تتضمن كمامات طبية ومعقمات ومناديل معطرة، بالإضافة لتواجد المعلمين ومن بينهم معلمو التربية البدنية، الذين كانوا في استقبال طلابهم بإشراف ومتابعة من مديرها حامد بن ضيف الله الزايدي، والوكلاء خالد سراج الزهراني، وتركي الجعيد.

وشارك عدد من المشرفين التربويين زملاءهم مديري المدارس والمعلمين، مهمة اليوم الأول في استقبال الطلاب وعودتهم الحضورية، ومن بينهم مشرف الإدارة المدرسية خالد السعيد الذي شارك بنفسه في تقديم الهدايا وزيارة الطلاب في فصولهم، وتبادل معهم الابتسامة؛ مهنئًا إياهم بالعودة لمقاعد الدراسة، في ظل حرص المعلمين على تقديم التوعية اللازمة التي تتمثل في التقيد بالإجراءات الاحترازية، وتوجيه الكثير من الرسائل التطبيقية حول كيفية التقيد بها.

أما ابتدائية "صقر الجزيرة" بالطائف؛ فهي الأخرى قدمت أنموذجًا مثاليًّا في استقبال الطلاب هذا اليوم؛ من خلال بعض الفعاليات الترفيهية، والحرص على تنبيه الطلاب بالتقيد بالإجراءات الاحترازية.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
02:06 PM

ورود وهدايا وتوعية.. شاهد استقبال عودة طلاب الابتدائي ورياض الأطفال بالطائف

فعاليات منوعة وتكثيف للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية

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فهد العتيبي - الطائف
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استقبلت مدارس محافظة الطائف اليوم، طلاب الابتدائي ورياض الأطفال بالورود والهدايا، وسط استعدادات مكثفة لتأمين الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية.

وفي جولة لـ"سبق"، كانت ابتدائية الإمام البخاري بالطائف، من ضمن المدارس التي كثفت من جهودها واستعداداتها لاستقبال طلابها، وقامت بتوزيع الكثير من المستلزمات الاحترازية، تتضمن كمامات طبية ومعقمات ومناديل معطرة، بالإضافة لتواجد المعلمين ومن بينهم معلمو التربية البدنية، الذين كانوا في استقبال طلابهم بإشراف ومتابعة من مديرها حامد بن ضيف الله الزايدي، والوكلاء خالد سراج الزهراني، وتركي الجعيد.

وشارك عدد من المشرفين التربويين زملاءهم مديري المدارس والمعلمين، مهمة اليوم الأول في استقبال الطلاب وعودتهم الحضورية، ومن بينهم مشرف الإدارة المدرسية خالد السعيد الذي شارك بنفسه في تقديم الهدايا وزيارة الطلاب في فصولهم، وتبادل معهم الابتسامة؛ مهنئًا إياهم بالعودة لمقاعد الدراسة، في ظل حرص المعلمين على تقديم التوعية اللازمة التي تتمثل في التقيد بالإجراءات الاحترازية، وتوجيه الكثير من الرسائل التطبيقية حول كيفية التقيد بها.

أما ابتدائية "صقر الجزيرة" بالطائف؛ فهي الأخرى قدمت أنموذجًا مثاليًّا في استقبال الطلاب هذا اليوم؛ من خلال بعض الفعاليات الترفيهية، والحرص على تنبيه الطلاب بالتقيد بالإجراءات الاحترازية.

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