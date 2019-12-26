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الحكم السعودي يعود لقيادة مباريات الدوري

من خلال مباراة الهلال والحزم مساء اليوم

قررت لجنة الحكام، عودة التحكيم السعودي لإدارة مباريات دوري المحترفين بدءاً من مباراة اليوم الخميس التي تجمع الهلال ونظيره الحزم في افتتاح الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم في الرس.

وقررت لجنة الحكام، تعيين الدولي السعودي شكري الحنفوش، لإدارة مباراة الحزم والهلال .
ويعاونه، بدر الشمراني كمساعد أول، وهشام الرفاعي كمساعد ثانٍ، ومحمد الهويش حكمًا رابعًا، فيما تم اختيار البرتغالي جواو كابيلا حكمًا للفيديو، ومعه فيصل البلوي، حكم الفيديو المساعد.
وتم إسناد مباراة الرائد والعدالة، المقررة عصر اليوم الخميس، للهولندي كيفين بلوم.

التحكيم السعودي مباريات دوري المحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الحكم السعودي يعود لقيادة مباريات الدوري
سبق

قررت لجنة الحكام، عودة التحكيم السعودي لإدارة مباريات دوري المحترفين بدءاً من مباراة اليوم الخميس التي تجمع الهلال ونظيره الحزم في افتتاح الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم في الرس.

وقررت لجنة الحكام، تعيين الدولي السعودي شكري الحنفوش، لإدارة مباراة الحزم والهلال .
ويعاونه، بدر الشمراني كمساعد أول، وهشام الرفاعي كمساعد ثانٍ، ومحمد الهويش حكمًا رابعًا، فيما تم اختيار البرتغالي جواو كابيلا حكمًا للفيديو، ومعه فيصل البلوي، حكم الفيديو المساعد.
وتم إسناد مباراة الرائد والعدالة، المقررة عصر اليوم الخميس، للهولندي كيفين بلوم.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
02:57 PM

الحكم السعودي يعود لقيادة مباريات الدوري

من خلال مباراة الهلال والحزم مساء اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت لجنة الحكام، عودة التحكيم السعودي لإدارة مباريات دوري المحترفين بدءاً من مباراة اليوم الخميس التي تجمع الهلال ونظيره الحزم في افتتاح الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم في الرس.

وقررت لجنة الحكام، تعيين الدولي السعودي شكري الحنفوش، لإدارة مباراة الحزم والهلال .
ويعاونه، بدر الشمراني كمساعد أول، وهشام الرفاعي كمساعد ثانٍ، ومحمد الهويش حكمًا رابعًا، فيما تم اختيار البرتغالي جواو كابيلا حكمًا للفيديو، ومعه فيصل البلوي، حكم الفيديو المساعد.
وتم إسناد مباراة الرائد والعدالة، المقررة عصر اليوم الخميس، للهولندي كيفين بلوم.

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