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جونسون يعلن رفع معظم قيود كورونا في بريطانيا

في ظل بيانات مشجعة عن انخفاض عدد حالات كوفيد

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن تخفيف معظم قواعد كوفيد في بريطانيا خلال بيانه بشأن الخطة "ب".

في وقت سابق أطلع جونسون وزراء الحكومة على الخطط، قبل بيانه الذي ألقاه أمام البرلمان بعد ظهر اليوم.

وقالت متحدثة باسم الحكومة: إن القرار بشأن القواعد "متوازن بدقة" لكن البيانات الحالية "مشجعة" مع انخفاض عدد الحالات.

وبحسب "بي بي سي": من المقرر أن تنتهي صلاحية تدابير الخطة "ب"، بما في ذلك أقنعة الوجه وتصاريح كوفيد، في 26 يناير.

والتزمت الحكومة بمراجعة الخطة قبل هذا التاريخ.

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جونسون يعلن رفع معظم قيود كورونا في بريطانيا
سبق

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن تخفيف معظم قواعد كوفيد في بريطانيا خلال بيانه بشأن الخطة "ب".

في وقت سابق أطلع جونسون وزراء الحكومة على الخطط، قبل بيانه الذي ألقاه أمام البرلمان بعد ظهر اليوم.

وقالت متحدثة باسم الحكومة: إن القرار بشأن القواعد "متوازن بدقة" لكن البيانات الحالية "مشجعة" مع انخفاض عدد الحالات.

وبحسب "بي بي سي": من المقرر أن تنتهي صلاحية تدابير الخطة "ب"، بما في ذلك أقنعة الوجه وتصاريح كوفيد، في 26 يناير.

والتزمت الحكومة بمراجعة الخطة قبل هذا التاريخ.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
04:26 PM

جونسون يعلن رفع معظم قيود كورونا في بريطانيا

في ظل بيانات مشجعة عن انخفاض عدد حالات كوفيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن تخفيف معظم قواعد كوفيد في بريطانيا خلال بيانه بشأن الخطة "ب".

في وقت سابق أطلع جونسون وزراء الحكومة على الخطط، قبل بيانه الذي ألقاه أمام البرلمان بعد ظهر اليوم.

وقالت متحدثة باسم الحكومة: إن القرار بشأن القواعد "متوازن بدقة" لكن البيانات الحالية "مشجعة" مع انخفاض عدد الحالات.

وبحسب "بي بي سي": من المقرر أن تنتهي صلاحية تدابير الخطة "ب"، بما في ذلك أقنعة الوجه وتصاريح كوفيد، في 26 يناير.

والتزمت الحكومة بمراجعة الخطة قبل هذا التاريخ.

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